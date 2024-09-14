5 Pebulutangkis Supercantik yang Miliki Banyak Fans di Indonesia, Nomor 1 Chiharu Shida!

5 pebulutangkis supercantik yang miliki banyak fans di Indonesia menarik diulas. Salah satunya ada Chiharu Shida!

Ya, sejumlah pebulutangkis dunia ramai digandrungi fans karena selain punya bakat gemilang juga memiliki paras menawan. Tak ayal, penampilan mereka selalu nantikan di lapangan, termasuk kala bertanding di Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulutangkis Supercantik yang Miliki Banyak Fans di Indonesia:

5. Wakana Nagahara





Salah satu pebulutangkis supercantik yang miliki banyak fans di Indonesia adalah Wakana Nagahara. Dia merupakan pemain spesialis ganda putri Jepang.

Wakana Nagahara berduet dengan Mayu Matsumoto hingga saat ini. Duet mereka pun bisa tampil moncer karena pernah menduduki peringkat 1 dunia pada 2019.

4. Pearly Tan





Kemudian, ada Pearly Tan. Sama seperti Wakana Nagahara, dia juga merupakan pemain di nomor ganda putri.

Pearly Tan jadi pemain andalan Malaysia saat ini. Dia berduet dengan Thinaah Muralitharan. Paras cantik dan bakat gemilang Pearly Tan membuatnya memiliki banyak penggemar.