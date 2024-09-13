PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sulawesi Selatan Patahkan Dominasi DKI Jakarta di Renang Indah

MEDAN – Kontingen Sulawesi Selatan sukses patahkan dominasi DKI Jakarta di cabang olahraga renang indah pada gelaran PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hasil itu didapat usai Sulawesi Selatan berhasil meraih medali emas pada cabor itu.

Medali emas itu didapat kontingen renang indah Sulawesi Selatan dalam kategori tim. Tampil di Kolam Renang Selayang, Diaspora Sumatera Utara, Medan, tim renang indah Sulawesi Selatan membukukan nilai 137,7320.

Nilai yang didapat tim Sulawesi Selatan itu lebih tinggi dari DKI Jakarta. Tim ibu kota memperoleh nilai 134,8687.

Dengan begitu, medali emas menjadi milik Sulawesi Selatan. Sementara itu, DKI Jakarta harus puas dengan medali perak.

Dalam kategori renang indah kategori tim PON XXI Aceh-Sumut 2024 sendiri, distribusi medali hanya dua. Pasalnya, peserta renang indah kategori tim hanya diikuti empat kontingen.