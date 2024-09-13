Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Datangkan Mantan Pelatih LA Lakers ke Indonesia, Perbasi: Demi Perbaiki Masa Depan Basket Tanah Air

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |00:00 WIB
Datangkan Mantan Pelatih LA Lakers ke Indonesia, Perbasi: Demi Perbaiki Masa Depan Basket Tanah Air
Mantan pelatih LA Lakers diundang Perbasi ke Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan pelatih klub basket NBA, Los Angeles (LA) Lakers, yakni Phil Handy menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan pebasket muda Indonesia. Handy didatangkan Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) dengan maksud agar bisa melatih para atlet Tanah Air sehingga dapat memperbaiki kualitas basket Indonesia.

Pelatih ternama itu akan membagikan ilmunya dalam acara coaching clinic yang akan digelar pada 25-28 September 2024. Tak hanya melatih pemain, Phil Handy juga akan memberikan pelatihan kepada para pelatih di Indonesia.

"Kami dengan bangga mendatangkan Phil Handy untuk menambah ilmu bagi pemain muda yang serius mempersiapkan diri menjadi pemain hebat di masa depan," ucap Ketua Umum PP Perbasi, Danny Kosasih, dalam tayangan yang ditampilkan di acara konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/9/2024), yang direkam sebelum dirinya meninggal dunia pada 5 September 2024 kemarin.

Pelatih yang turut membantu Timnas Basket Putri Indonesia tahun lalu itu akan terlebih dahulu menjadi pemateri dalam acara coaches clinic pada 25 September. Setelah itu, dia akan memberikan ilmunya kepada anak-anak usia 14-18 tahun pada 26-27 September yang dibagi menjadi empat sesi.

Phil Handy sendiri meminta agar para peserta yang akan turut serta dalam acara tersebut setidaknya sudah memiliki ilmu dasar bola basket agar sesi latihan bisa berjalan lebih lancar. Begitu pun dengan para pelatih, 50 peserta yang ingin mengikuti sesi coaches clinic diharuskan memiliki lisensi kepelatihan minimal lisensi B.

Perbasi undangan mantan pelatih LA Lakers ke Indonesia

Manajer timnas basket putri Indonesia, Christopher Tanuwidjaja, yang berkomunikasi langsung dengan Phil Handy mengungkapkan juara NBA tiga kali itu sendiri yang menghubunginya terkait dengan kerja sama di Indonesia. Setelah itu, Koh Itop -sapaan akrab Christopher Tanuwidjaja- menawarkan untuk melatih anak-anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/36/3185122/rcti_juara_turnamen_basket_mnc_sport_competition_2025-BqRk_large.jpg
Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185097/rcti_juara_basket_mnc_sports_competition_2025-syX0_large.jpg
Kalahkan MNC Digital Entertainment 39-22, RCTI Sukses Pertahankan Gelar Juara Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185053/budisatrio_djiwandono_lantik_serentak_9_dpd_perbasi-DYEe_large.jpg
Konsolidasi Organisasi, Budisatrio Djiwandono Lantik Serentak 9 DPD PERBASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3184907/rcti_pasang_target_juara_di_mnc_sports_competition_2025-sZBL_large.jpg
Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement