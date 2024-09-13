Datangkan Mantan Pelatih LA Lakers ke Indonesia, Perbasi: Demi Perbaiki Masa Depan Basket Tanah Air

JAKARTA - Mantan pelatih klub basket NBA, Los Angeles (LA) Lakers, yakni Phil Handy menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan pebasket muda Indonesia. Handy didatangkan Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) dengan maksud agar bisa melatih para atlet Tanah Air sehingga dapat memperbaiki kualitas basket Indonesia.

Pelatih ternama itu akan membagikan ilmunya dalam acara coaching clinic yang akan digelar pada 25-28 September 2024. Tak hanya melatih pemain, Phil Handy juga akan memberikan pelatihan kepada para pelatih di Indonesia.

"Kami dengan bangga mendatangkan Phil Handy untuk menambah ilmu bagi pemain muda yang serius mempersiapkan diri menjadi pemain hebat di masa depan," ucap Ketua Umum PP Perbasi, Danny Kosasih, dalam tayangan yang ditampilkan di acara konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/9/2024), yang direkam sebelum dirinya meninggal dunia pada 5 September 2024 kemarin.

Pelatih yang turut membantu Timnas Basket Putri Indonesia tahun lalu itu akan terlebih dahulu menjadi pemateri dalam acara coaches clinic pada 25 September. Setelah itu, dia akan memberikan ilmunya kepada anak-anak usia 14-18 tahun pada 26-27 September yang dibagi menjadi empat sesi.

Phil Handy sendiri meminta agar para peserta yang akan turut serta dalam acara tersebut setidaknya sudah memiliki ilmu dasar bola basket agar sesi latihan bisa berjalan lebih lancar. Begitu pun dengan para pelatih, 50 peserta yang ingin mengikuti sesi coaches clinic diharuskan memiliki lisensi kepelatihan minimal lisensi B.

Manajer timnas basket putri Indonesia, Christopher Tanuwidjaja, yang berkomunikasi langsung dengan Phil Handy mengungkapkan juara NBA tiga kali itu sendiri yang menghubunginya terkait dengan kerja sama di Indonesia. Setelah itu, Koh Itop -sapaan akrab Christopher Tanuwidjaja- menawarkan untuk melatih anak-anak.