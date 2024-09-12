Rebut 5 Medali Emas di Cabor Loncat Indah, Atlet Berusia 18 Tahun asal Jawa Timur Ini Jadi Sorotan di PON XXI Aceh-Sumut 2024

MEDAN – Atlet loncat indah asal Jawa Timur, Gladies Lariesa Garina Hagakore, berhasil menjadi pusat perhatian di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Pasalnya atlet berusia 18 tahun itu sukses memborong lima medali emas dari cabang olahraga (cabor) lompat indah.

Pada SEA Games 2023 lalu, Gladies berhasil membuat kejutan dengan membawa medali 1 perak dan 1 perunggu dari cabor loncat indah. Kini, kehebatan Gladies pun berlanjut di ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Gladies menyapu bersih semua medali emas yang dipertandingkan di cabor loncat indah sektor putri. Total ada lima emas yang dibawa Gladies dari nomor nomor synchro 3m putri, synchro menara 10m putri, menara 10m putri, papan satu meter putri, dan papan tiga meter putri.

Medali emas terakhir Gladies didapat pada nomor papan tiga meter yang digelar hari ini (12/9/2024) di Kolam Renang Selayang, Medan, Sumatera Utara. Pelajar SMAN 6 Surabaya itu meraih emas usai mengumpulkan 273,30 poin.

Gladies unggul atas sesama atlet loncat indah Jawa Timur, Della Dinarsari Harimurti. Della harus puas dengan medali perak setelah membukukan 199,40 poin. Di tempat ketiga ada Adreva Rasty Putri asal Sumatera Selatan yang meraih 187,5 poin.

“Sejujurnya penampilan saya hari ini tidak sebaik sebelum-sebelumnya. Padahal, papan tiga meter ini andalan saya. Saya bersyukur sekali tetap bisa meraih medali emas,” kata Gladies, dalam keterangan pers yang diperoleh MNC Portal Indonesia, Kamis (12/9/2024).