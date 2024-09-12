Advertisement
SPORT LAIN

Papua Barat Bersinar di Cabor Dayung PON XXI Aceh-Sumut 2024, Borong 3 Medali Emas dan 1 Perunggu

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |18:55 WIB
Papua Barat Bersinar di Cabor Dayung PON XXI Aceh-Sumut 2024, Borong 3 Medali Emas dan 1 Perunggu
Tim Dayung Papua Barat bersinar di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: ANTARA)
BANDA ACEH – Kontingen Papua Barat memborong medali di cabang olahraga (cabor) dayung Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Setidaknya 3 medali emas dan 1 perunggu mampu dikuasai oleh para atlet asal Papua Barat.

Hingga Rabu (11/9/2024), Papua Barat berhasil meraih tiga medali emas dan satu medali perunggu di cabang olahraga dayung PON XXI. Herlin Aprilin Lali menjadi salah satu atlet yang berhasil membawa pulang medali emas pada nomor Canoeing 200 meter.

Tak hanya itu, Dessi Welmince Robaha dan Pinon Robaha juga sukses menambah koleksi medali emas bagi Papua Barat pada nomor stand up paddle pria dan wanita. Medali perunggu juga diraih oleh Sisma Robaha bersama Herlin Aprilin Lali di nomor Cano Double 500 meter.

Prestasi ini menunjukkan bahwa Papua Barat bukan hanya bersaing, tetapi juga mendominasi dalam cabang olahraga dayung di PON kali ini.

“Kami bersyukur bisa meraih prestasi ini. Luka tidak mendapatkan medali pada PON Papua menjadi pemicu kami untuk berprestasi di Aceh. Prestasi yang kami raih ini sungguh di luar ekspektasi, luar biasa,” kata pelatih Dayung Papua Barat, Yan Agus, dalam konferensi pers di Media Center Kominfo PON XXI Aceh-Sumut, Rabu (11/9/2024).

Tim dayung Papua Barat (ANTARA)

Terkait kesulitan, Yan Agus Rumbewas, mengakui bahwa perbedaan kondisi antara Papua dan Aceh memang ada. Tetapi tidak menjadi halangan yang berarti bagi timnya.

“Kami sudah mempersiapkan para atlet sejak enam bulan terakhir dengan target meraih medali emas. Kami juga sudah melakukan latihan intensif di Waduk Cipule, Karawang, Jawa Barat, sehingga para atlet terbiasa dengan berbagai kondisi alam dan cuaca,” jelas Yan Agus.

