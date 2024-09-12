Kata-Kata Veddriq Leonardo Setelah Gagal Raih Medali di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Nomor Speed Putra

VEDDRIQ Leonardo gagal meraih medali di nomor speed putra pada cabor panjat tebing PON XXI Aceh-Sumut 2024. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu terhenti di babak perempatfinal.

Veddriq dikalahkan atlet asal Jawa Tengah, Kiromal Katibin. Dia dinyatakan Fall karena terpeleset, sementara Kiromal Katibin mencatatkan waktu 4,82 detik.

Meski gagal, sikap sportifitas tetap ditunjukkan Veddriq Leonardo. Dia bahkan memberikan ucapan selamat kepada Kiromal Katibin di media sosial Instagram.

"Selamat @kiromalk," tulis Veddriq di postingan Instagram Story miliknya.

Langkah Veddriq yang terhenti di perempatfinal membuatnya tersisih dalam perebutan medali di ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024 kali ini. Sementara Kiromal Katibin melaju ke semifinal dan berhadapan dengan atlet asal Sumatera Utara, Rian Gordon Sitorus.