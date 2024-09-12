Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PON XXI Aceh-Sumut 2024: Tim Bulu Tangkis Jawa Tengah Berpotensi Kawinkan Emas

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |06:12 WIB
PON XXI Aceh-Sumut 2024: Tim Bulu Tangkis Jawa Tengah Berpotensi Kawinkan Emas
Tim bulu tangkis putri Jawa Tengah berpotensi menyumbang medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@pbsijateng)
A
A
A

DELI SERDANG – Tim Bulu Tangkis Putra Jawa Tengah dan Tim Bulu Tangkis Putri Jawa Tengah berpotensi mengawinkan medali emas pada cabor bulu tangkis PON XXI Aceh-Sumut 2024. Keduanya sukses melangkah ke babak final di nomor beregu.

Berlangsung di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu 11 September 2024, tim putri Jawa Tengah lebih dulu lolos ke final. Tim putra yang dimotori Moh. Zaki Ubaidillah lalu menyusul.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Tim putri Jawa Tengah berhasil melaju ke final usai mengalahkan lawan tangguh yakni DKI Jakarta di babak semifinal. Mereka menang dengan skor tipis 3-2.

Pelatih tim bulu tangkis Jawa Tengah, Dionysius Hayom Rumbaka, menyebut hasil akhir ini memang sudah diprediksi. Pasalnya DKI sendiri bukan lawan mudah.

"Skornya memang akan ketat. Jika kami tidak menang 3-2, ya, kalah dengan skor serupa. Pemain-pemain Jateng dan Jakarta kurang lebih berimbang,” kata Dion, dalam keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Kamis (12/9/2024).

“Pernah saling bertemu di berbagai kejuaraan dan saling mengalahkan," imbuh mantan pebulu tangkis nasional itu.

Halaman:
1 2
