HOME SPORTS MOTOGP

Soroti Peluang Marc Marquez Rebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2024, Andrea Dovizioso: Apa pun Bisa Terjadi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |02:18 WIB
Soroti Peluang Marc Marquez Rebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2024, Andrea Dovizioso: Apa pun Bisa Terjadi!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Andrea Dovizioso, soroti peluang Marc Marquez menjadi juara MotoGP 2024. Dia menyebut peluang itu ada karena segala hal masih bisa terjadi.

Diketahui, Marc Marquez baru saja menang di dua balapan beruntun MotoGP 2024. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu berjaya di MotoGP Aragon 2024 dan MotoGP San Marino 2024 yang digelar akhir pekan lalu.

Marc Marquez

Pencapaian manis ini membuat Marc Marquez berhasil memangkas jarak poinnya dengan Jorge Martin yang kini ada di puncak klasemen. Marquez yang menempati posisi ketiga di klasemen sementara MotoGP 2024, terpaut 53 poin dengan Jorge Martin.

Posisi kedua di klasemen sementara MotoGP 2024 sendiri kini diisi oleh Francesco Bagnaia. Dia sudah mengemas 305 poin, terpaut 7 angka dengan Jorge Martin.

Mendapati kondisi ini, Dovizioso menilai Marquez tentunya masih punya peluang merebut gelar juara MotoGP 2024. Tetapi, situasi Marquez lebih rumit untuk bisa merebut gelar juara, ketimbang Francesco Bagnaia dan Jorge Martin.

