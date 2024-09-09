Penyebab Jorge Martin Tertipu Kondisi Sirkuit di MotoGP San Marino 2024

MISANO ADRIATICO – Jorge Martin tertipu kondisi sirkuit di MotoGP San Marino 2024. Pembalap tim Pramac Ducati itu mengatakan, kegagalan di balapan seri kali ini merupakan akibat dari kesalahan strategi.

Martin memulai balapan dari posisi keempat di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Minggu 8 September 2024. Pembalap asal Spanyol itu memulai balapan dengan cukup baik.

Namun demikian, hujan yang mengguyur Sirkuit Misano membuat Martinator memutuskan masuk ke pitstop. Martin berniat untuk mengganti motornya untuk menyesuaikan dengan lintasan yang basah.

Sayangnya, keputusan Martin justru berujung pada hasil yang tidak diharapkan. Pemuncak klasemen MotoGP 2024 itu tertinggal cukup jauh dari para pesaingnya yang tidak masuk ke pitstop. Ia harus puas finis di urutan ke-15.

Selepas balapan, Martin kecewa dengan hasil balapannya di MotoGP San Marino 2024. Ia mengakui, penerapan strategi serta keputusan yang tidak tepat sepanjang balapan adalah penyebab utama kegagalannya.

“Karena hujan! Apa yang harus saya katakan? Tentu saja masih mungkin untuk menunggu satu atau dua putaran lagi. Saya tidak menerapkan strategi yang tepat, itu sudah pasti,” kata Martin dikutip dari Speedweek, Senin (9/9/2024).