Andre Dovizioso Peringatkan Bahayanya Marc Marquez ke Para Pembalap MotoGP 2024: Dia Masih Belum 100 Persen!

LEGENDA MotoGP, Andre Dovizioso, beri peringatan kepada para pembalap MotoGP 2024. Dia meminta para pembalap waspada dengan bahayanya ancaman Marc Marquez yang kini bahkan disebutnya masih belum tampil 100 persen.

Dovizioso sudah memahami betul kekuatan Marc Marquez. Sebab, kala masih aktif menjalani balapan di MotoGP, Dovizioso kerap terlibat persaingan sengit dengan Marquez dalam meraih kemenangan hingga gelar juara dunia.

Ketangguhan Marquez pun kerap sulit dihalau Dovizioso. Alhasil, Dovizioso pun selalu kalah dalam perebutan gelar juara dengan Marquez. Dia harus puas hanya menjadi runner-up di MotoGP dalam 3 musim beruntun, yakni pada 2017, 2018, dan 2019. Sementara Marquez, dia jadi juara di 3 musim itu.

Pada MotoGP 2024, Dovizioso pun takjub melihat aksi Marc Marquez. Dia menilai Marquez bisa beradaptasi cepat dengan motor balap Ducati. Sebab, Marquez diketahui baru gabung tim satelit Ducati, yakni Gresini, pada musim 2024 ini.

Meski baru menjalani musim debut, Marquez sudah bisa tampil kompetitif. Teranyar, dia bisa merebut dua kemenangan beruntun di MotoGP Aragon dan juga San Marino 2024 yang digelar akhir pekan lalu.