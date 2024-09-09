Parade Kontingen Atlet dari 39 Provinsi Meriahkan Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024

BANDA ACEH - Defile atau parade atlet dari 39 kontingen peserta memeriahkan Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Semua kontingen mengenakan pakaian yang menampilkan ciri khas dari daerah masing-masing.

Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Senin (9/9/2024) malam WIB. Setelah dibuka dengan pertunjukan tari, para atlet melalui kontingen masing-masing kini diperbolehkan memperkenalkan diri.

Ada sebanyak 39 kontingen yang memperkenalkan diri kepada para hadirin di Stadion Harapan Bangsa, serta Stadion Baharudin Siregar di Sumatra Utara. Kontingen ini terdiri dari 38 provinsi, serta kontingen tamu yakni Kontingen Nusantara.

Atlet serta ofisial masing-masing kontingen mengikuti parade yang berlangsung di dua stadion ini. Parade diawali oleh pengenalan dua mascot PON XXI Aceh-Sumut 2024 yakni Po Meurah (refleksi Gajah) dan Matra (merefleksikan Harimau Sumatera).