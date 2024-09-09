Persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024 Sudah Matang, Siap Dibuka Presiden Jokowi Hari Ini

BANDA ACEH – Menpora RI, Dito Ariotedjo, menyampaikan persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024 sudah matang, termasuk Upacara Pembukaan. Ajang multi-olahraga ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Senin (9/9/2024) malam WIB.

Dito mengatakan sudah melakukan gladi bersih akhir sebelum upacara pembukaan berlangsung. Upacara Pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 bakal dilaksanakan di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh pada Senin (9/9/2024) sekira pukul 19.00 WIB.

“Kami melakukan gladi bersih final untuk memastikan kesiapan acara opening ceremony yang akan dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Persiapan berjalan lancar, semua sesuai target,” kata Menpora Dito dikutip dari rilis resmi PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin (9/9/2024).

Upacara pembukaan ini akan dihadiri oleh ribuan atlet dan tamu undangan dari berbagai provinsi. Setelah melakukan gladi bersih akhir, Dito menegaskan persiapan upacara pembukaan sudah matang.

"Semua persiapan telah mencapai tahap final, bahkan beberapa pertandingan cabang olahraga sudah mulai dilaksanakan,” jelas Dito.

"Kolaborasi dan komunikasi yang baik telah membuat semua tantangan teratasi. Persiapan berjalan mulus. Sesuai target,” tambah pria berusia 33 tahun itu.