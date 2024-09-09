Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin 9 September: Jawa Timur di Puncak, Sumatera Utara dan Aceh Kompak Tembus 5 Besar!

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin 9 September 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tuan rumah, Sumatera Utara, pun melesat ke posisi 3 saat ini. Sementara itu, tuan rumah lain PON XXI Aceh-Sumut 2024, yakni Aceh, mereka di posisi kelima.

Pundi-pundi medali sejumlah kontingen di PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus bertambah. Hal itu pun turut dilakukan kontingen Jawa Timur.

Kontingen Jawa Timur total sudah meraih 42 medali saat ini, dengan rincian ada 19 medali emas, 11 perak, dan 12 perunggu. Raihan manis ini membawa mereka melesat ke puncak klasemen, menggeser Jawa Barat.

Jawa Barat sendiri ada di posisi kedua saat ini dengan total raihan 46 medali. Rinciannya, ada 12 emas, 16 perak, dan 18 perunggu.

Posisi tiga besar dilengkapi tuan rumah PON XXI Aceh-Sumut 2024, yakni Sumatera Utara. Mereka total sudah mengumpulkan 18 medali saat ini.

Beralih ke urutan keempat, ada DKI Jakarta. Ada 10 medali emas, 19 perak, dan 7 perunggu yang sudah diraih.

Lima besar klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 ditutup dengan Aceh. Tuan rumah PON XXI Aceh-Sumut 2024 ini sudah meraih 10 emas, 8 perak, dan 6 perunggu.