Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Mens Club Championship 2024: Jakarta Bhayangkara Presisi Kalah dari Klub Iran di Laga Perdana

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |00:53 WIB
Hasil AVC Mens Club Championship 2024: Jakarta Bhayangkara Presisi Kalah dari Klub Iran di Laga Perdana
Jakarta Bhayangkara Presisi kalah dari klub Iran pada pertandingan pembuka AVC Mens Club Championships 2024 (Foto Jakarta Bhayangkara Presisi)
A
A
A

TIM voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi menelan kekalahan pada laga perdana mereka di AVC Men's Club Championship 2024. Wakil Indonesia itu takluk dari Shahdab Yadz asal Iran di match pertama Grup A.

Berlangsung di Yazd, Iran, Minggu (8/9/2024) malam WIB, Jakarta Bhayangkara Presisi harus mengakui keunggulan Shahdab Yadz. Mereka takluk dengan skor 1-3 (19-25, 18-25, 25-23, 20-25).

 

Meski diperkuat dua pemain Olimpiade Paris 2024 asal Prancis, tetapi Jakarta Bhayangkara Presisi belum bisa merebut kemenangan. Kedua pemain tersebut adalah Jean Patry dan Earvin Ngapeth.

Sejak awal laga, Jakarta Bhayangkara Presisi kesulitan untuk mengembangkan permainannya di set pertama. Meski mencoba mengimbangi, mereka tetap kalah dengan skor 19-25 di set pertama.

 BACA JUGA:

Pada set berikutnya, tim tamu masih mencoba melawan tuan rumah. Namun, hasilnya masih nihil, di mana Jakarta Bhayangkara Presisi kembali menelan kekalahan di set kedua dengan skor 18-25.

Meski begitu, usaha Jakarta Bhayangkara Presisi untuk bangkit membuahkan hasil di set ketiga. Rendy Tamamilang dkk sukses mencuri kemenangan di set ketiga dengan skor 25-23.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement