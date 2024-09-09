Hasil AVC Mens Club Championship 2024: Jakarta Bhayangkara Presisi Kalah dari Klub Iran di Laga Perdana

Jakarta Bhayangkara Presisi kalah dari klub Iran pada pertandingan pembuka AVC Mens Club Championships 2024 (Foto Jakarta Bhayangkara Presisi)

TIM voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi menelan kekalahan pada laga perdana mereka di AVC Men's Club Championship 2024. Wakil Indonesia itu takluk dari Shahdab Yadz asal Iran di match pertama Grup A.

Berlangsung di Yazd, Iran, Minggu (8/9/2024) malam WIB, Jakarta Bhayangkara Presisi harus mengakui keunggulan Shahdab Yadz. Mereka takluk dengan skor 1-3 (19-25, 18-25, 25-23, 20-25).

Meski diperkuat dua pemain Olimpiade Paris 2024 asal Prancis, tetapi Jakarta Bhayangkara Presisi belum bisa merebut kemenangan. Kedua pemain tersebut adalah Jean Patry dan Earvin Ngapeth.

Sejak awal laga, Jakarta Bhayangkara Presisi kesulitan untuk mengembangkan permainannya di set pertama. Meski mencoba mengimbangi, mereka tetap kalah dengan skor 19-25 di set pertama.

Pada set berikutnya, tim tamu masih mencoba melawan tuan rumah. Namun, hasilnya masih nihil, di mana Jakarta Bhayangkara Presisi kembali menelan kekalahan di set kedua dengan skor 18-25.

Meski begitu, usaha Jakarta Bhayangkara Presisi untuk bangkit membuahkan hasil di set ketiga. Rendy Tamamilang dkk sukses mencuri kemenangan di set ketiga dengan skor 25-23.