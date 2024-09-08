Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Repsol Honda Tahu Penyebab Marc Marquez Baru Menang di MotoGP Aragon 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |03:21 WIB
Bos Repsol Honda Tahu Penyebab Marc Marquez Baru Menang di MotoGP Aragon 2024
Marc Marquez butuh waktu lama untuk memenangi balapan pertamanya di MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MANAJER Tim Repsol Honda, Alberto Puig, ikut bangga dengan kemenangan perdananya Marc Marquez pada MotoGP 2024 di GP Aragon pekan lalu. Ia lalu bicara penyebab berapa lamanya The Baby Alien pecah telur dengan motor Ducati Desmosedici GP23.

Butuh hingga 12 seri MotoGP 2024 untuk Marquez memenangi balapan pertamanya di tim Gresini Racing. Itu juga menjadi kemenangan pertama dalam 1043 hari bagi sang juara dunia enam kali!

Marc Marquez berjoget di podium usai memenangi MotoGP Aragon 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Marquez terakhir kali menang balapan pada MotoGP Emilia Romagna 2021 di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, pada Oktober tiga tahun lalu. Itu sekaligus kemenangan terakhirnya bersama tim Repsol Honda.

Puig mengaku senang bekas anak buahnya itu berhasil memenangi balapan lagi. Namun, ia agak terkejut butuh banyak balapan dulu bagi Marquez untuk menang di 2024.

“Saya sangat senang dengan kemenangan Marc (pekan lalu) dan saya sudah memprediksinya. Dan saya bisa bilang ke Anda: saya sebetulnya berharap dia menang lebih cepat,” ungkap Puig, dilansir dari Crash, Minggu (8/9/2024).

“Namun, saya begitu terkejut dengan besarnya perbedaan antara motor Ducati tahun ini (GP24) dengan 23 (Desmosedici GP23),” sambung pria asal Spanyol itu.

