Live di MNCTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Daud Yordan vs Hernan Leandro Carrizo Hari Ini

JADWAL siaran langsung Daud Yordan vs Hernan Leandro Carrizo hari ini akan diulas dalam artikel ini. Duel seru itu yang akan berlangsung di GOR Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (7/9/2024) pukul 21.00 WIB itu akan disiarkan live di MNCTV!

Daud Yordan siap berduel di atas ring tinju lagi setelah vakum selama 2 tahun lamanya. Dia terakhir kali naik ring pada Juli 2022. Kala itu, dia menang KO atas lawannya Panya Uthok asal Thailand pada pertandingan yang digelar di Balai Sarbini Convention Hall.

Kemenangan itu membuat petinju asal Kayong Utara, Kalimantan Barat berhasil mempertahankan gelar WBC Asian Silver Super Light. Gelar itu diketahui sudah diraihnya pada 2021.

Meski baru akan naik ring tinju lagi, Daud Yordan optimistis bisa mengalahkan Hernan Leandro Carrizo. Pasalnya, dia sudah mempersiapkan strategi untuk menang.

“Kami sudah menyelesaikan kurang lebih 3 bulan kepelatihan di Kayong Utara. Pada saat ini hanya berlatih ringan bersama teman-teman, tim, pelatih. Sambil menunggu timbang badan,” kata Daud Yordan, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Sabtu (7/9/2024).

“Setelah itu tidak lagi latihan, training camp kami tutup. Kami mulai fokus pada pertandingan Sabtu malam,” tambahnya.

“Mereka memiliki skill yang bagus, baik pukulan panjang maupun pendek, juga daya hindarnya. Saya tidak pernah menganggap remeh siapapun. Tetapi saya lebih berfokus kepada tujuan saya, kepada game plan yang nanti diganti oleh tim,” lanjutnya.

“Menargetkan kembali meraih kemenangan. Lebih bagus saya bisa meraih kemenangan dengan KO. Tetapi saya tidak berfokus itu, karena fokus saya bagaimana memenangkan setiap ronde. Karena dengan memenangkan setiap ronde maka lawan bisa kita selesaikan,” jelas Daud Yordan.

Kini, menarik menantikan duel tersebut. Daud sendiri tercatat sudah mengoleksi 42 kemenangan dengan 4 kali kalah.