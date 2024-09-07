Reaksi Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Momen Berdoanya di Pinggir Lapangan Viral

JAKARTA – Momen pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, saat berdoa di lapangan usai bertanding sempat viral di jagat maya. Momen itu menjadi menarik karena keduanya memanjatkan doa dengan cara berbeda.

Momen tersebut tertangkap kamera saat keduanya menjalani debut turnamen di Japan Open 2024. Kala itu, Fikri/Daniel berhasil memenangi laga perempatfinal kontra Liu Yi/Chen Bo Yang asal China.

Menariknya, keduanya berdoa dengan cara berbeda yang menggambarkan Bhineka Tunggal Ika. Daniel yang beragama Kristen memulai doanya terlebih dahulu, lalu diikuti Fikri yang seorang Muslim.

Melihat hal tersebut, para penggemar bulu tangkis sejatinya sudah tidak asing dengan Daniel yang kerap berdoa setelah laga usai. Hal baru justru terlihat dari sosok Fikri yang mengikuti langkah Daniel dengan berdoa.

Hal itu pun dibenarkan Fikri yang mendapat pengaruh positif dari Daniel. Ia mengaku bisa lebih religius karena sikap Daniel yang sering berdoa di dalam dan luar lapangan.

"Kebawa aja sih kan melihat Daniel oh dia berdoa, kita kan harus berdoa. Di kamar juga rajin dia kalau malam," ucap Fikri saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Kan doanya beda, tapi saya mengerti dia lagi baca dan berdoa," tambah Fikri.