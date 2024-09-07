Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Francesco Bagnaia Permalukan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |09:56 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Francesco Bagnaia Permalukan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024?
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas dalam artikel ini. Akankah Francesco Bagnaia permalukan Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024?

Ya, gelaran MotoGP 2024 terus berlanjut. Ada seri MotoGP San Marino 2024 yang akan kembali digelar pada hari ini, Sabtu, 7 September 2024.

Francesco Bagnaia

Sejumlah sesi siap digelar, mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race. Kemarin, di sesi latihan, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sukses keluar sebagai yang tercepat. Dia mengasapi Marc Marquez yang ada di posisi kedua.

Mendapati hasil ini, Bagnaia tentunya akan jadi salah satu favorit pemenang di MotoGP San Marino 2024. Tetapi, Bagnaia ogah jemawa.

Menurut Bagnaia, Marc Marquez jadi rival beratnya di MotoGP San Marino 2024. Sebab, pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru saja berjaya di MotoGP Aragon 2024. Dengan meraih kemenangan sempurna pada akhir pekan lalu, Marquez diyakini bakal makin termotivasi melanjutkan tren positifnya.

“Pada akhirnya, Marc mampu tampil cepat sejak awal. Menurut saya, kemenangan di Aragon memberinya banyak motivasi di trek di mana dia selalu kuat,” ujar Bagnaia, dikutip dari Motosan, Sabtu (7/9/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
