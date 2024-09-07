Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Ngeri Hadapi Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024: Kemenangan di Aragon Berinya Banyak Motivasi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |05:49 WIB
Francesco Bagnaia Ngeri Hadapi Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024: Kemenangan di Aragon Berinya Banyak Motivasi!
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, waswas hadapi Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024. Sebab, Marquez dinilai akan memiliki motivasi lebih untuk mendulang hasil manis karena baru saja meraih kemenangan di MotoGP Aragon 2024.

Ya, pada akhir pekan lalu, Marquez menjalani balapan sempurna di MotoGP Aragon 2024. Dia berhasil merajai balapan yang berlangsung di Sirkuit Aragon itu, baik dalam sesi kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama.

Marc Marquez

Kesuksesannya menang di sprint race dan balapan utama pun membawa Marquez menorehkan catatan manis. Di sprint race, dia akhirnya bisa pecah telur meraih kemenangan di sesi itu.

Sementara itu, kemenangan di balapan utama membuatnya menghentikan puasa panjang akan podium pertama. Diketahui, Marquez harus berpuasa kemenangan selama 1.043 hari sebelum menang lagi di MotoGP Aragon 2024.

Kesuksesan Marquez di MotoGP Aragon 2024 pun turut jadi sorotan Bagnaia. Dia kini mengaku menaruh kewaspadaan lebih terhadap Marc Marquez karena baru saja menggila di MotoGP Aragon 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement