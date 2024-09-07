Francesco Bagnaia Ngeri Hadapi Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024: Kemenangan di Aragon Berinya Banyak Motivasi!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, waswas hadapi Marc Marquez di MotoGP San Marino 2024. Sebab, Marquez dinilai akan memiliki motivasi lebih untuk mendulang hasil manis karena baru saja meraih kemenangan di MotoGP Aragon 2024.

Ya, pada akhir pekan lalu, Marquez menjalani balapan sempurna di MotoGP Aragon 2024. Dia berhasil merajai balapan yang berlangsung di Sirkuit Aragon itu, baik dalam sesi kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama.

Kesuksesannya menang di sprint race dan balapan utama pun membawa Marquez menorehkan catatan manis. Di sprint race, dia akhirnya bisa pecah telur meraih kemenangan di sesi itu.

Sementara itu, kemenangan di balapan utama membuatnya menghentikan puasa panjang akan podium pertama. Diketahui, Marquez harus berpuasa kemenangan selama 1.043 hari sebelum menang lagi di MotoGP Aragon 2024.

Kesuksesan Marquez di MotoGP Aragon 2024 pun turut jadi sorotan Bagnaia. Dia kini mengaku menaruh kewaspadaan lebih terhadap Marc Marquez karena baru saja menggila di MotoGP Aragon 2024.