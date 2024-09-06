Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Taipei Open 2024: Pulangkan Pasangan Jepang, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Melesat ke Semifinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |17:33 WIB
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal Taipei Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, sukses mengalahkan wakil Jepang, Mizuki Otake/Miyu Takahashi, sehingga mengalahkan pasangan Jepang, Mizuki Otake/Miyu Takahashi, sehingga memastikan diri lolos ke semifinal.

Laga itu digelar di Taipei Arena, Jumat (6/9/2024) sore WIB. Ana/Tiwi -panggilan akrab Febriana/Amalia- sukses menang usai bertarung rubber game berdurasi 1 jam 11 menit dengan skor akhir 21-14, 19-21, dan 21-9.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi

Jalannya Pertandingan

Mentas Febriana/Amallia unggul 2-0 lebih dulu di awal pertandingan. Namun, setelah itu, mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 4-7.

Meski tertinggal, pasangan Indonesia berusaha keras untuk keluar dari tekanan lawan. Akan tetapi, mereka masih kesulitan untuk menahan serangan Otake/Takahashi sehingga terus ketinggalan di angka 4-7 dan 9-12.

Ana/Tiwi baru bisa balik menekan selepas itu. Variasi serangan smash-smash keras dan netting yang ciamik dari mereka membuat lawan kewalahan. Alhasil, mereka sukses menyamakan skor menjadi 12-12 dan bahkan berbalik unggul 14-12.

Otake/Takahashi sempat mengejar lagi di angka 14-14. Namun, di poin-poin kritis Febriana/Amalia sukses memperoleh tujuh angka beruntun untuk mengamankan gim pertama dengan skor 21-14.

Pada gim kedua, Febriana/Amalia mendapatkan perlawanan ketat dari Otake/Takahashi. Sempat tertinggal 2-4, mereka langsung bisa mengejar ketertinggalan di angka 4-4.

