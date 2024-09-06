Hasil Taipei Open 2024: Kalahkan Ganda Tuan Rumah, Jesita/Febi ke Semifinal

PASANGAN ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum, memastikan diri ke semifinal Taipei Open 2024. Jesita/Febi mengalahkan ganda tuan rumah Chang Ching Hui/Yang Chin Tun dua game langsung 21-19 dan 21-18.

Bermain di Taipei Arena, Jumat (6/9/2024) sore WIB, Jesita/Febi tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka mampu menekan lawan dengan apik sehingga memimpin 4-1 dan 9-5.

Namun, setelah itu Chang/Yang bisa bangkit dan memberikan perlawanan sampai mampu memangkas ketertinggalan mereka menjadi 8-9. Untungnya Jesita/Febi bisa balik menekan lagi untuk menjauh dengan keunggulan 12-8.

Aksi jual beli serangan pun terjadi dalam reli-reli panjang. Pasangan Indonesia terus konsisten mendulang poin untuk menjaga keunggulan mereka di angka 15-12 dan 17-15.

Akan tetapi, memasuki poin-poin kritis, Chang/Yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 17-17 dan 18-18. Namun, pada akhirnya Jesita/Febi bisa menyerang lagi dengan sangat gemilang hingga sukses mengamankan gim pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, aksi kejar mengejar angka terjadi. Kedua pasangan silih berganti memimpin hingga mencapai skor 9-9.

Setelah itu, serangan smash dan drop shot akurat dari Jesita/Febi mampu membuat lawan kerepotan. Mereka pun bisa menjauh dengan keunggulan 13-10 dan 15-13