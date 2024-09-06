Hasil Latihan MotoGP San Marino 2024: Francesco Bagnaia Tercepat, Marc Marquez Kedua

Francesco Bagnaia jadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP San Marino 2024 (Foto: MotoGP)

FRANCESCO Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di latihan MotoGP San Marino 2024. Bagnaia sukses mengasapi Marc Marquez pada sesi latihan kali ini.

Sesi latihan itu berlangsung di Sirkuit Misano, Misano, Italia pada Jumat (6/9/2024) malam WIB. Bagnaia yang memulai sesi latihan dengan meyakinkan mampu menjadi yang terdepan.

Dia sukses mencatatkan waktu 1 menit 30,685 detik. Sementara, di urutan kedua ada Marc Marquez yang berhasil menorehkan 1 menit 30,870 detik.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kemudian disusul oleh Jorge Martin. Pembalap asal Spanyol itu membukukan waktu 1 menit 30,966 detik.

Di sisi lain, Fabio Quartararo hanya mampu bertengger di urutan kesembilan. Juara dunia MotoGP 2021 itu mencatatkan waktu 1 menit 31,313 detik.