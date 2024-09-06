Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP San Marino 2024: Francesco Bagnaia Tercepat, Marc Marquez Kedua

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:27 WIB
Hasil Latihan MotoGP San Marino 2024: Francesco Bagnaia Tercepat, Marc Marquez Kedua
Francesco Bagnaia jadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP San Marino 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di latihan MotoGP San Marino 2024. Bagnaia sukses mengasapi Marc Marquez pada sesi latihan kali ini.

Sesi latihan itu berlangsung di Sirkuit Misano, Misano, Italia pada Jumat (6/9/2024) malam WIB. Bagnaia yang memulai sesi latihan dengan meyakinkan mampu menjadi yang terdepan.

Dia sukses mencatatkan waktu 1 menit 30,685 detik. Sementara, di urutan kedua ada Marc Marquez yang berhasil menorehkan 1 menit 30,870 detik.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kemudian disusul oleh Jorge Martin. Pembalap asal Spanyol itu membukukan waktu 1 menit 30,966 detik.

Di sisi lain, Fabio Quartararo hanya mampu bertengger di urutan kesembilan. Juara dunia MotoGP 2021 itu mencatatkan waktu 1 menit 31,313 detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement