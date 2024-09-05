Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Senang Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Latihan di Pelatnas Cipayung: Banyak Untungnya!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |01:00 WIB
Herry IP Senang Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Latihan di Pelatnas Cipayung: Banyak Untungnya!
Pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi alias Herry IP. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih ganda campuran Pelatnas PBSI, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), menyambut baik kabar pasangan non-pelatnas, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja bakal berlatih di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur. Pasalnya ia merasa hal itu memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

Ya, ada yang berbeda dari latihan di sektor ganda campuran di Pelatnas PBSI pada Rabu (4/9/2024). Dejan/Gloria berlatih bersama para pasangan Indonesia lainnya yang tergabung di tim nasional.

Padahal, biasanya Dejan/Gloria latihan di markas PB Djarum yang berada di bilangan Petamburan, Jakarta Barat. Sebab, mereka merupakan pasangan independent sehingga berlatih di luar Pelatnas PBSI.

Herry IP pun mengungkapkan bahwa berlatihnya pasangan ranking 19 dunia itu di Pelatnas PBSI karena permintaan pelatih mereka, Vita Marissa. Pasalnya, mereka butuh persiapan lebih sebelum tampil di Hong Kong Open 2024 dan China Open 2024 dalam waktu dekat.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

“Mereka pelatihnya, Vita, mengajukan mau sparing. Mereka mau ke Hong Kong sama China (Open), mungkin di klub juga kan sparingnya kurang,” kata Herry IP kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Kamis (5/9/2024).

“Saya bilang, iya silakan saja enggak ada masalah. Coba izin dulu ke Binpres (Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Ricky Soebagja). Setelah Binpres izinin monggo silakan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
