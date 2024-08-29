Tersingkir di 32 Besar Korea Open 2024, Dejan/Gloria Bicara Faktor Lapangan

GANDA campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, tersingkir di babak pertama Korea Open 2024. Dejan/Gloria kalah dari ganda Taiwan, Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan, dengan skor 16-21, 21-11 dan 7-21.

Dejan/Gloria tampil buruk di awal pertandingan yang berlangsung di Mokpo Indoor Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/8/2024) sore WIB itu sehingga tertinggal 1-6 dan 3-9 lebih dulu. Walau sempat mendekat di angka 11-12, mereka kembali ketinggalan jauh 11-18 dan akhirnya kalah dengan skor 16-21.

Namun, Dejan/Gloria mengamuk di set kedua sehingga bisa unggul 11-3. Mereka terus memperlenar keunggulan menjadi 16-5 dan akhirnya merebut kemenangan dengan skor 21-11.

Sayangnya performa duet non pelatnas itu menurun lagi di set penentuan di mana mereka ketinggalan jauh, 3-11. Mereka sama sekali tak berkutik sehingga terus tertinggal di angka 3-16 dan akhirnya kalah telak 7-21.

Dejan/Gloria pun mengungkapkan apa yang menjadi penyebab mereka kalah dari duet Taiwan. Salah satunya adalah posisi lapangan pertandingan di setiap setnya karena pengaruh angin yang cukup besar.

"Di lapangan tempat bermain ada posisi yang saling menguntungkan. Pada gim ketiga saat kami bertanding, lapangan yang ditempati lawan lebih dulu itu posisinya memang lebih enak. Karena kami sempat berada di posisi yang kurang menguntungkan, di gim pertama dan awal gim ketiga, permainan kami tidak berkembang," kata Dejan dilansir dari rilis PBSI, Rabu (28/8/2024).