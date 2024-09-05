Profil Danny Kosasih, Ketum Perbasi yang Meninggal Dunia di Penghujung Masa Jabatannya

Profil Danny Kosasih, Ketum Perbasi yang Meninggal Dunia di Penghujung Masa Jabatannya. (Foto: Kemenpora)

PROFIL Danny Kosasih akan dibahas Okezone di artikel ini. Perlu diketahui, Danny Kosasih telah meninggal dunia pada hari ini, Kamis (5/9/2024) dan itu terjadi di penghujung masa jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi).

Dunia basket Tanah Air tengah berduka karena kehilangan salah satu tokoh terpenting di cabang olahraga (cabor) tersebut. Tak dapat dipungkiri, Danny Kosasih adalah salah satu orang yang membuat basket Indonesia terus berkembang seperti saat ini.

Terbukti Danny sudah dipercaya di dua periode terakhir untuk memimpin Perbasi. Ia pun tak mau melanjutkan tugas sebagai Ketum Perbasi di periode selanjutnya karena merasa sudah cukup dan perlu ada regenerasi.

Sayangnya, tugas Danny sebagai Ketum Perbasi justru benar-benar berakhir untuk selamanya, bahkan sebelum tugasnya di periode 2019-2024 berakhir. Danny Kosasih dikabarkan meninggal dunia di usia 69 tahun.

“Berita Duka: Ketum PP Perbasi Danny Kosasih (Susuk) baru saja berpulang di RS Medistra,” tulis keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (5/9/2024).

Kabar meninggal dunianya Danny pun sudah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Perbasi, George Fernando Dendeng.

“Iyaa benar. Kurang lebih 1 jam yang lalu,” kata George kepada MPI.

Karena itulah, Danny Kosasih meninggal dunia di pengujung masa jabatannya yang segera berakhir. Padahal kepengurusan Danny Kosasih akan berganti seiring pemilihan ketum baru melalui Musyawarah Nasional (Munas) PP Perbasi pada Oktober 2024 mendatang.

Meski begitu, Perbasi sudah menggelar Pra-Munas di Jakarta pada 1 Juni 2024 lalu. Dalam momen tersebut, Danny Kosasih menegaskan takkan mencalonkan diri lagi untuk menjadi Ketum Perbasi.