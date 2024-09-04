Advertisement
SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu 4 September 2024 Pukul 09.00 WIB: Kontingen Riau Puncaki Daftar

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |09:11 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu 4 September 2024 Pukul 09.00 WIB: Kontingen Riau Puncaki Daftar
Berikut klasemen perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Rabu (4/9/2024) (Foto: Logo PON 2024)
KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Riau masih memuncaki daftar klasemen medali hingga Rabu (4/9/2024) pukul 09.00 WIB.

Kontingen Lancang Kuning -julukan Riau- sejauh ini sudah memperoleh 11 medali. Jumlah tersebut dengan rincian enam medali emas, tiga perak dan dua perunggu.

 

Sementara itu, posisi kedua ditempati DKI Jakarta yang mengoleksi 13 medali. Meski unggul di total jumlah medali, DKI Jakarta yang meraih lima emas, lima perak dan tiga perunggu menempel di urutan kedua.

Tempat ketiga diisi Jawa Timur dengan koleksi 11 medali. Mereka saat ini sudah mengumpulkan empat medali emas, empat perak dan tiga perunggu.

Kemudian Jawa Barat yang mengoleksi delapan medali ada di urutan empat. Kontingen Jabar sejauh ini sudah mendapatkan tiga medali emas, satu perak dan empat perunggu.

