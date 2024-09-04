Kenapa Mohammad Ahsan Begitu Disegani di Dunia? Ini Penyebabnya

KENAPA Mohammad Ahsan begitu disegani di dunia? Ternyata ini penyebabnya.

Mohammad Ahsan atau yang dikenal juga dengan panggilan Baba Ahsan merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia sepanjang sejarah. Bersama dengan dua tandemnya, Bona Septano dan Hendra Setiawan, dirinya sukses menjadi pebulutangkis yang sangat disegani.

Bukan hanya di Indonesia, pebulu tangkis kelahiran Palembang, 7 September 1987 itu juga begitu disegani di dunia. Ada banyak pebulu tangkis dari berbagai penjuru dunia yang menaruh respek pada dirinya.

Setidaknya, ada dua alasan mengapa Ahsan sangat disegani di dunia. Alasan pertama tidak lain adalah karena performa dan prestasinya saat bertanding.

Bersama pasangan pertamanya, yakni Bona Septano, Baba Ahsan sukses meraih gelar bergengsi. Salah satunya adalah meraih tiga medali emas di ajang SEA Games pada edisi 2009 dan 2011.

Prestasinya semakin luar biasa tatkala berpasangan dengan Hendra Setiawan. Dipasangkan sejak 2013, keduanya sukses meraih medali emas di Asian Games, meraih puluhan gelar di turnamen BWF, hingga yang paling luar biasa adalah menjadi juara dunia sebanyak tiga kali.

Selain karena prestasinya, Ahsan juga disegani karena sikap jujur dan fair play. Di setiap pertandingan, ia tidak segan untuk mengaku pada wasit jika melakukan pelanggaran atau ada yang salah dari keputusan sang pengadil. Padahal, hal itu dapat membuatnya kehilangan poin.

Salah satu momennya terjadi di ajang Olimpiade Tokyo 2020 saat Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan berhadapan dengan ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.