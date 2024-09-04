Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis yang Meninggal Dunia di Lapangan, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Beijing 2008

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |10:19 WIB
3 Pebulutangkis yang Meninggal Dunia di Lapangan, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Beijing 2008
Markis Kido saat berpasangan dengan Hendra Setiawan (Foto: Instagram/Markis Kido)
A
A
A

TIGA pebulutangkis yang meninggal dunia di lapangan akan jadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah pebulutangkis ganda putra andalan Indonesia, Markis Kido.

Markis Kido merupakan pebulutangkis ganda putra terbaik Indonesia pada masanya. Dia pernah meraih sejumlah prestasi luar biasa salah satunya medali emas Olimpiade Beijing 2008. Termasuk Markis Kido, berikut tiga pebulutangkis yang meninggal dunia di lapangan

3. Zhang Zhie Jie


Meninggalnya pebulutangkis tunggal putra China, Zhang Zhie Jie jelas masih menjadi ingatan para pecinta bulutangkis. Zhang meninggal saat tampil di ajang Asia Junior Badminton Team Championships 2024 di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Zhang meninggal dunia saat bertanding melawan pemain Jepang, Kazuma Kawano. Dia kehilangan kesadaran di lapangan pertandingan dan dinyatakan meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit.

2. Rian Sukmawan


Berikutnya ada pebulutangkis Indonesia, Rian Sukmawan yang juga diketahui meninggal dunia lapangan. Rian meninggal pada 27 Februari 2016, saat bertanding di Semarang, Jawa Tengah.

Rian turun di nomor ganda putra bersama partnernya, Tri Kusharjanto. Menurut keterangan Tri, Rian tak terlihat mengalami masalah saat bertanding. Setelah pertandingan, Tri mengatakan Rian sempat ingin beristirahat sejenak. Namun, selama 15-20 menit, Rian tidak diketahui keberadaaannya. Saat ditemukan, Rian dalam kondisi tergeletak di bangku pojok area olahrga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement