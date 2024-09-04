3 Pebulutangkis yang Meninggal Dunia di Lapangan, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Beijing 2008

TIGA pebulutangkis yang meninggal dunia di lapangan akan jadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah pebulutangkis ganda putra andalan Indonesia, Markis Kido.

Markis Kido merupakan pebulutangkis ganda putra terbaik Indonesia pada masanya. Dia pernah meraih sejumlah prestasi luar biasa salah satunya medali emas Olimpiade Beijing 2008. Termasuk Markis Kido, berikut tiga pebulutangkis yang meninggal dunia di lapangan

3. Zhang Zhie Jie





Meninggalnya pebulutangkis tunggal putra China, Zhang Zhie Jie jelas masih menjadi ingatan para pecinta bulutangkis. Zhang meninggal saat tampil di ajang Asia Junior Badminton Team Championships 2024 di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Zhang meninggal dunia saat bertanding melawan pemain Jepang, Kazuma Kawano. Dia kehilangan kesadaran di lapangan pertandingan dan dinyatakan meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit.

2. Rian Sukmawan





Berikutnya ada pebulutangkis Indonesia, Rian Sukmawan yang juga diketahui meninggal dunia lapangan. Rian meninggal pada 27 Februari 2016, saat bertanding di Semarang, Jawa Tengah.

Rian turun di nomor ganda putra bersama partnernya, Tri Kusharjanto. Menurut keterangan Tri, Rian tak terlihat mengalami masalah saat bertanding. Setelah pertandingan, Tri mengatakan Rian sempat ingin beristirahat sejenak. Namun, selama 15-20 menit, Rian tidak diketahui keberadaaannya. Saat ditemukan, Rian dalam kondisi tergeletak di bangku pojok area olahrga.