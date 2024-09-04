Hasil US Open 2024: Kalah dari Ganda Tuan Rumah, Aldila Sutjiadi Gagal ke Final Ganda Campuran

PETENIS Indonesia, Aldila Sutjiadi, bersama duetnya Rohan Bopanna (India) menelan kekalahan di babak semifinal nomor ganda campuran Amerika Serikat Terbuka alias US Open 2024. Mereka takluk di tangan duet tuan rumah, Taylor Townsend/Donald Young, dua set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4 dalam waktu 55 menit.

Dengan hasil itu, Aldila/Rohan gagal melangkah ke partai pamungkas turnamen Grand Slam terakhir tahun ini tersebut. Sementara Townsend/Young bakal melawan unggulan ketiga, Sara Errani/Andrea Vavassori, dari Italia di final untuk memperebutkan gelar juara.

Mentas di Louis Amstrong Stadium, New York, Rabu (4/9/2024) pagi WIB, Aldila/Rohan memulai pertandingan dengan buruk. Mereka berada dalam tekanan dan sulit untuk meredam serangan lawan sehingga tertinggal 0-3 lebih dulu.

Namun, pelan tapi pasti Aldila/Rohan bisa mengembangkan permainan dan memberikan perlawanan. Dengan variasi serangan yang apik, mereka pun menyamkan skor menjadi 3-3.

Sayangnya, Aldila/Rohan banyak melakukan kesalahan lagi setelahnya. Di samping itu, Townsend/Young juga bermain sangat apik sehingga mereka bisa memenangkan set pertama dengan skor 6-3.

Pada set kedua, terjadi pertarungan sengit. Kedua pasangan saling jual beli serangan dalam permainan reli-reli panjang yang terjadi sehingga terus kejar mengejar angka sampai menginjak skor 2-2.