Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil US Open 2024: Kalah dari Ganda Tuan Rumah, Aldila Sutjiadi Gagal ke Final Ganda Campuran

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |07:59 WIB
Hasil US Open 2024: Kalah dari Ganda Tuan Rumah, Aldila Sutjiadi Gagal ke Final Ganda Campuran
Aldila Sutjiadi terhenti di semifinal US Open 2025 (Foto: Instagram/Aldila Sutjiadi)
A
A
A

PETENIS Indonesia, Aldila Sutjiadi, bersama duetnya Rohan Bopanna (India) menelan kekalahan di babak semifinal nomor ganda campuran Amerika Serikat Terbuka alias US Open 2024. Mereka takluk di tangan duet tuan rumah, Taylor Townsend/Donald Young, dua set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4 dalam waktu 55 menit.

Dengan hasil itu, Aldila/Rohan gagal melangkah ke partai pamungkas turnamen Grand Slam terakhir tahun ini tersebut. Sementara Townsend/Young bakal melawan unggulan ketiga, Sara Errani/Andrea Vavassori, dari Italia di final untuk memperebutkan gelar juara.

Mentas di Louis Amstrong Stadium, New York, Rabu (4/9/2024) pagi WIB, Aldila/Rohan memulai pertandingan dengan buruk. Mereka berada dalam tekanan dan sulit untuk meredam serangan lawan sehingga tertinggal 0-3 lebih dulu.

Namun, pelan tapi pasti Aldila/Rohan bisa mengembangkan permainan dan memberikan perlawanan. Dengan variasi serangan yang apik, mereka pun menyamkan skor menjadi 3-3.

Sayangnya, Aldila/Rohan banyak melakukan kesalahan lagi setelahnya. Di samping itu, Townsend/Young juga bermain sangat apik sehingga mereka bisa memenangkan set pertama dengan skor 6-3.

Pada set kedua, terjadi pertarungan sengit. Kedua pasangan saling jual beli serangan dalam permainan reli-reli panjang yang terjadi sehingga terus kejar mengejar angka sampai menginjak skor 2-2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3058109/petenis-indonesia-aldila-sutjiadi-tembus-semifinal-us-open-2024-pastikan-siap-tempur-CGLbiUojAh.jpg
Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Tembus Semifinal US Open 2024, Pastikan Siap Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3057868/hasil-us-open-2024-rohan-bopanna-aldila-sutjiadi-rebut-tiket-semifinal-f6FXp6yUcO.jpg
Hasil US Open 2024: Rohan Bopanna/Aldila Sutjiadi Rebut Tiket Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/40/3057552/sukses-pulangkan-juara-olimpiade-aldila-sutjiadi-ingin-lebih-baik-lagi-di-perempatfinal-us-open-2024-UVHWJvMDd7.jpg
Sukses Pulangkan Juara Olimpiade, Aldila Sutjiadi Ingin Lebih Baik Lagi di Perempatfinal US Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/40/3056778/hasil-us-open-2024-petenis-indonesia-aldila-sutjiadi-tembus-16-besar-lewat-duetnya-dengan-rohan-bopanna-URIsVDsCCu.jpg
Hasil US Open 2024: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Tembus 16 Besar, Lewat Duetnya dengan Rohan Bopanna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056307/hasil-us-open-2024-aldila-sutjiadi-lolos-ke-babak-kedua-bareng-tandem-baru-MDERZKC9zx.jpg
Hasil US Open 2024: Aldila Sutjiadi Lolos ke Babak Kedua Bareng Tandem Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/40/3055256/us-open-2024-aldila-sutjiadi-bakal-turun-di-dua-nomor-cRS638u0IT.jpg
US Open 2024: Aldila Sutjiadi Bakal Turun di Dua Nomor
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement