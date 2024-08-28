Advertisement
HOME SPORTS NETTING

US Open 2024: Aldila Sutjiadi Bakal Turun di Dua Nomor

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |05:59 WIB
US Open 2024: Aldila Sutjiadi Bakal Turun di Dua Nomor
Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi (Foto: Athletica Company)
JAKARTA - Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi bakal ikut meramaikan ajang bergensi United States (US) Open 2024. Nantinya di turnamen grand slam tersebut pemain spesialis ganda itu akan turun di dua nomor, yakni ganda putri dan ganda campuran.

Di nomor ganda putri, Aldila akan bertandem dengan Ena Shibahara yang merupakan petenis asal Jepang. Sementara di ganda campuran, dia bakal bertandem dengan petenis veteran asal India, Rohan Bopanna.

Berpasangan dengan Shibahara menjadi sorotan tersendiri karena kita tahu, Aldila kerap berpasangan dengan Asia Muhammad atau Miyu Kato pada nomor ganda. Namun begitu, Aldila mengungkapkan kalau persiapannya bersama Shibahara berjalan baik.

Aldila menegaskan mereka siap tempur untuk beraksi di babak pertama US Open 2024. Untuk lawannya, mereka akan menghadapi pasangan Jerman-Slovakia, yakni Tatjana Maria/Anna Karolina Schmiedlova.

“Persiapannya saya kemarin sampai di New York Kamis malam dan mulai latihan itu hari Sabtu dan Minggu, itu sempat latihan ganda bareng sama Ena. Sebelumnya itu kan saya belum pernah main double sama Ena tapi lebih sering (jadi) lawan dan kemarin kita sempat latihan bareng,” kata Aldila dalam wawancara daring yang diikuti MNC Portal Indonesia, Selasa (27/8/2024).

Aldila Sutjiadi

“Untuk penyesuaiannya sih oke, chemistry di lapangan dan komunikasi juga oke. Gampang chemistrynya untuk menyatu karena kita berdua karakternya positif dan gampang untuk ngebaur, jadi untuk sekarang sih bisa dibilang persiapannya sudah sangat baik. Kami sudah ready untuk main di babak pertama nanti,” ungkap Aldila.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
