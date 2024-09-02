Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sukses Pulangkan Juara Olimpiade, Aldila Sutjiadi Ingin Lebih Baik Lagi di Perempatfinal US Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |22:22 WIB
Sukses Pulangkan Juara Olimpiade, Aldila Sutjiadi Ingin Lebih Baik Lagi di Perempatfinal US Open 2024
Aldila Sutjiadi bertekad tampil lebih baik di perempatfinal US Open 2024 (Foto: Instagram/@asiantennisfederation)
NEW YORK - Aldila Sutjiadi berhasil meraih kemenangan di babak 16 besar US Open 2024 nomor ganda campuran dengan duetnya, Rohan Bopanna (India). Mereka menyingkirkan juara Oimpiade Paris 2024, Katerina Siniakova (Ceko)/John Peers (Australia) dengan skor ketat 0-6, 7-6 (7-5) dan 10-7.

Dalam laga yang berlangsung di Flushing Meadows, New York, AS, pada Minggu 1 September 2024 itu, Aldila/Rohan terlibat pertarungan sengit dan ketat dengan Siniakova/Peers serta. Kedua pasangan memperlihatkan semangat juang yang tinggi.

Aldila Sutjiadi

Pada set pertama, Aldila yang baru saja menyelesaikan pertandingan di nomor ganda putri tidak dapat tampil maksimal. Namun pertandingan yang disaksikan banyak pendukung Rohan memompa semangat keduanya. Alhasil, mereka bisa mengimbangi dan membalikkan keadaan dengan memenangkan set kedua dan ketiga.

"Pertandingan ini sangat seru. Kami kalah cepat di awal, salah satunya karena satu jam sebelumnya saya baru selesai bertanding bersama Ena (Shibahara),” kata Aldila dilansir dari keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (2/9/2024).

“Tapi saya dan Rohan berhasil bangkit di set kedua dan tampil solid hingga akhir pertandingan. Kehadiran penonton yang menyemangati juga menjadi pendorong kami,” tambah petenis berusia 29 tahun itu.

Lebih lanjut, Aldila merasa klop bermain dengan Rohan. Ia menatap babak perempatfinal dengan optimis dan berharap permainan mereka meningkat.

1 2
