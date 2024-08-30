Hasil US Open 2024: Aldila Sutjiadi Lolos ke Babak Kedua Bareng Tandem Baru

NEW YORK – Aldila Sutjiadi sukses melenggang ke babak kedua grand slam US Open 2024. Bertandem dengan Ena Shibahara, petenis Indonesia itu mengalahkan Tatjana Maria/Anna Karolina Schmiedlova dalam dua set langsung dengan skor 6-4 dan 6-3.

Bermain di di lapangan 14 Billie Jean King National Tennis Center, Jumat (30/8/2024) pagi WIB, Aldila/Shibahara mendapat perlawanan sengit. Namun perlahan, mereka dapat keluar dari tekanan.

Aldila/Shibahara secara perlahan mampu mengontrol permainan di set pertama. Sampai akhirnya, mereka berhasil menang dengan skor 6-4.

Kemudian di set kedua, Aldila/Shibahara bermain semakin solid. Variasi serangan yang dilancarkan mereka sukses membuat Maria/Schmiedlova tak berdaya.

Aldila/Shibahara sukses melakukan dua kali break point. Pada akhirnya, duet Indonesia-Jepang ini mengunci kemenangan di set kedua dengan skor meyakinkan 6-3 atas Maria/Schmiedlova.

Kemenangan ini praktis membawa Aldila/Shibahara melaju ke putaran kedua di sektor ganda putri US Open 2024. Di babak itu, pasangan Indonesia-Jepang ini bakal melawan duet Inggris-Slovakia, Olivia Nicholls/Tereza Mihalikova.