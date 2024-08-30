Resmi, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Mundur dari China Open 2024

JAKARTA – Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dipastikan mundur dari ajang China Open 2024. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa alasan yang membuat Apriyani/Siti tak melanjutkan perjuangan di turnamen China Open 2024 tersebut.

China Open 2024 berlangsung pada 17-22 September mendatang di Changzhou, China. Apriyani/Fadia pada awalnya masuk dalam daftar 14 wakil Indonesia yang akan mentas di turnamen Super 1000 itu.

Namun, pada pekan ini Prifad -julukan Apriyani/Fadia- memilih mundur dari China Open 2024. Nama mereka masuk dalam daftar pemain yang menarik diri pada pembaruan data di laman resmi BWF Tournament Software pada Kamis (29/8/2024).

Dengan begitu, para pecinta bulutangkis Tanah Air masih harus menunggu lebih lama untuk melihat Apriyani/Fadia kembali bertanding lagi. Kali terakhir mereka mentas adalah di ajang Olimpiade 2024 lalu.

Belum diketahui alasan pasangan ranking sembilan dunia itu memilih mundur dari China Open 2024. Sebelumnya, mereka juga menarik diri dari keikutsertaan di ajang Japan Open dan Korea Open 2024 pada akhir Agustus ini.