HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Hal Ini, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mundur dari Hong Kong Open dan China Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:00 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mundur dari Hong Kong Open dan China Open 2024
Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dipastikan mundur dari dua ajang terdekat, yakni Hong Kong Open dan China Open 2024. Hal itu sudah dikonfirmasi sang pelatih, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), yang menyebut alasannya karena Rinov tengah sakit.

Sebelumnya, Rinov/Pitha telah terdaftar sebagai salah satu pasangan ganda campuran Indonesia yang akan mentas di Hong Kong Open 2024. Namun dalam daftar pemain per Kamis 22 Agustus 2024 kemarin, Rinov/Pitha menyatakan mundur dari Hong Kong Open yang akan berlangsung pada 10-15 September 2024.

Hal itu pun dikonfirmasi langsung sang pelatih Herry IP terkait mundurnya Rinov/Pitha dari Hong Kong Open 2024. Herry IP menyatakan Rinov belum siap bertanding usai mengalami sakit cacar.

"Rinov sakit kena cacar air sepulang dari Olimpiade. Sampai sekarang masih pemulihan, kondisinya belum siap untuk tanding," ucap Herry kepada MNC Portal Indonesia via pesan WhatsApp, Jumat (23/8/2024).

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Bahkan bukan hanya Hong Kong Open, juara dunia junior 2017 itu juga akan ditarik dari China Open 2024 yang digelar pada 17-22 September 2024. Sebelumnya, nama Rinov/Pitha sempat terdaftar dalam list pemain di ajang Super 1000 tersebut.

"Iya, tidak ikut," jawab Herry IP ketika ditanya tentang keikutsertaan Rinov/Pitha ke China Open 2024.

