Wakil Indonesia Jaga Peluang Juara di Korea Open 2024, Saksikan Perjuangannya Besok Pukul 08.50 WIB, Live Eksklusif di iNews

PERJUANGAN wakil Merah-Putih di turnamen BWF Super 300 Korea Open 2024 masih berlanjut. Dua wakil Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin melaju ke babak semifinal yang akan digelar besok, Sabtu 31 Agustus 2024 di Mokdo Indoor Stadium, Korea Selatan.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana lolos ke babak semifinal usai mengandaskan wakil tuan rumah Korea Selatan Choi Sol Gyu/Heo Kwang Hee dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam dua game. Di babak pertama Leo/Bagas mengawali keunggulan dengan raihan 3 poin beruntun, namun lawan mampu mengejar hingga menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Sempat terkejar poin kembali, lagi-lagi kedua tim mampu saling balas dan kembali menciptakan skor imbang 8-8. Usai interval, perebutan poin kembali terjadi di partai tuan rumah hingga pertandingan berjalan alot.

Momentum keberhasilan Indonesia pun kembali tercipta, dan berhasil unggul dengan skor kembar 21-17 dan 21-17. Lalu kemenangan Indonesia lolos ke babak semifinal Korea Open 2024 dilanjutkan pasangan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin yang berhasil membungkam wakil China He Jiting/Ren Xiangyu dengan skor akhir 22-20, 13-21, dan21-16.

Fikri/Daniel yang tampil percaya diri, berhasil mengunci set pertama dengan skor tipis 22-20. Keunggulan tipis ini menunjukkan ketangguhan mental pasangan Indonesia dalam menghadapi tekanan dari pasangan China yang juga tak mau kalah.