Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Wakil Indonesia Jaga Peluang Juara di Korea Open 2024, Saksikan Perjuangannya Besok Pukul 08.50 WIB, Live Eksklusif di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |20:45 WIB
Wakil Indonesia Jaga Peluang Juara di Korea Open 2024, Saksikan Perjuangannya Besok Pukul 08.50 WIB, Live Eksklusif di iNews
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
A
A
A

PERJUANGAN wakil Merah-Putih di turnamen BWF Super 300 Korea Open 2024 masih berlanjut. Dua wakil Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin melaju ke babak semifinal yang akan digelar besok, Sabtu 31 Agustus 2024 di Mokdo Indoor Stadium, Korea Selatan.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana lolos ke babak semifinal usai mengandaskan wakil tuan rumah Korea Selatan Choi Sol Gyu/Heo Kwang Hee dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam dua game. Di babak pertama Leo/Bagas mengawali keunggulan dengan raihan 3 poin beruntun, namun lawan mampu mengejar hingga menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Sempat terkejar poin kembali, lagi-lagi kedua tim mampu saling balas dan kembali menciptakan skor imbang 8-8. Usai interval, perebutan poin kembali terjadi di partai tuan rumah hingga pertandingan berjalan alot.

Momentum keberhasilan Indonesia pun kembali tercipta, dan berhasil unggul dengan skor kembar 21-17 dan 21-17. Lalu kemenangan Indonesia lolos ke babak semifinal Korea Open 2024 dilanjutkan pasangan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin yang berhasil membungkam wakil China He Jiting/Ren Xiangyu dengan skor akhir 22-20, 13-21, dan21-16.

Leo Rolly/Bagas Maulana

Fikri/Daniel yang tampil percaya diri, berhasil mengunci set pertama dengan skor tipis 22-20. Keunggulan tipis ini menunjukkan ketangguhan mental pasangan Indonesia dalam menghadapi tekanan dari pasangan China yang juga tak mau kalah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3058276/leo-rolly-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-pbsi-optimistis-tatap-olimpiade-los-angeles-2028-3wMfNf1ci1.jpg
Leo Rolly/Bagas Maulana Juara Korea Open 2024, PBSI Optimistis Tatap Olimpiade Los Angeles 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3057886/leo-bagas-juarai-korea-open-2024-aryono-miranat-ingatkan-pemainnya-agar-tak-cepat-puas-YUcu3BgZZ8.jpg
Leo/Bagas Juarai Korea Open 2024, Aryono Miranat Ingatkan Pemainnya Agar Tak Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/40/3057784/kenapa-leo-rolly-carnando-dan-bagas-maulana-dijuluki-manusia-silver-ini-alasannya-Ri1PHQgedm.jpeg
Kenapa Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana Dijuluki Manusia Silver? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057269/leo-bagas-saling-lempar-pujian-usai-juarai-korea-open-2024-jqe1KWKve1.jpg
Leo/Bagas Saling Lempar Pujian Usai Juarai Korea Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057166/juara-korea-open-2024-bareng-leo-rolly-bagas-maulana-lega-lepas-julukan-manusia-silver-AdwU3J7Ca8.jpeg
Juara Korea Open 2024 Bareng Leo Rolly, Bagas Maulana Lega Lepas Julukan Manusia Silver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057142/profil-leo-rolly-carnando-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-yang-kalahkan-juara-bwf-world-championships-2023-LeWZaF2oFb.jpeg
Profil Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Juara Korea Open 2024 yang Kalahkan Juara BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement