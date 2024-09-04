Leo Rolly/Bagas Maulana Juara Korea Open 2024, PBSI Optimistis Tatap Olimpiade Los Angeles 2028

JAKARTA – Ketua Umum PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), M Fadil Imran, optimistis menatap Olimpiade Los Angeles 2028 bahkan hingga Brisbane 2032. Hal ini disampaikan usai duet baru di ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, sukses menjuarai ajang Korea Open 2024.

Ya, Leo/Bagas yang baru dipasangkan beberapa waktu belakangan ini langsung membuahkan hasil yang membanggakan Tanah Air. Mereka sukses menjuarai turnamen level Super 500, Korea Open 2024 dengan menumbangkan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) dengan skor 18-21, 21-9, dan 21-8.

Tak hanya Leo/Bagas, pebulutangkis muda lain, yakni Yohanes Saut Marcellyno (tunggal putra) dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran) juga sukses meraih gelar juara pada ajang Indonesia International Challenge. Ajang itu digelar pada 20-25 Agustus 2024.

Kegemilangan itu berlanjut pada Indonesia Masters 2024 Super 100. Tiga perwakilan Indonesia, yakni Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra), Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum (ganda putri), dan Jafar/Felisha (ganda campuran) yang berhasil merengkuh gelar juara.

"Hasil ini cukup bagus dan pantas kita apresiasi. Bangga melihat racikan baru ganda putra bisa melaju jauh di Jepang dan Korea Open bahkan Leo/Bagas mampu jadi juara di Korea,” ucap Fadil dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (4/9/2024).

“Lalu, bagaimana Jafar/Felisha sebagai pasangan baru bisa juara dua minggu berturut-turut di Pekanbaru. Kita juga menemukan permata baru di tunggal putra, Ubed alias Moh Zaki Ubaidillah, yang sukses meraih juara Super 100 dengan mengalahkan senior-seniornya. Dia akan menjadi salah satu andalan di Kejuaraan Dunia Junior nanti," lanjutnya.