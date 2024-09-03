Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Leo/Bagas Juarai Korea Open 2024, Aryono Miranat Ingatkan Pemainnya Agar Tak Cepat Puas

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |08:04 WIB
Leo/Bagas Juarai Korea Open 2024, Aryono Miranat Ingatkan Pemainnya Agar Tak Cepat Puas
Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat dan Leo/Bagas usai juarai Korea Open 2024 (Foto: Instagram/Aryono/Miranat)
A
A
A

PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin diminta tak cepat puas usai menjadi juara di ajang Korea Open 2024. Hal itu disampaikan kepala pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat.

Perombakan dilakukan oleh Aryono pada dua pasangan ganda putra Pelatnas PBSI setelah pagelaran Olimpiade 2024 sebagai penyegaran. Leo/Bagas menjadi duet baru dan pasangan lama mereka masing-masing, Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri, juga membentuk partner baru.

Hasilnya pun sangat memuaskan. Leo/Bagas dan Daniel/Fikri sukses melanggang sampai semifinal dalam debut mereka di Japan Open 2024 dua pekan lalu. Selepas itu, mereka saling bertemu di semifinal Korea Open 2024 pada Sabtu, 31 Agustus 2024 di mana Leo/Bagas keluar sebagai pemenang derbi Indonesia itu dengan skor 21-9 dan 21-14.

Bahkan, Leo/Bagas berhasil naik podium pertama di turnamen Super 500 tersebut. Mereka membungkam unggulan pertama yang merupakan jagoan tuan rumah dan juara dunia 2023, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, di final dengan skor 18-21, 21-9 dan 21-8.

Aryono pun bersyukur dengan hasil apik yang didapat oleh Leo/Bagas dan Daniel/Fikri dalam dua turnamen pertama mereka. Rotasi yang dilakukannya terbukti sukses.

“Puji syukur dan berterima kasih dengan hasil di turnamen Korea Open ini. Dari turnamen ini menghasilkan Bagas/Leo menjadi juara dan Fikri/Daniel sampai babak semifinal. Pekan sebelumnya di Japan Open kedua pasangan ini menjadi semifinalis,” kata Aryono dikutip dari rilis PBSI, Senin (2/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/40/3058276/leo-rolly-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-pbsi-optimistis-tatap-olimpiade-los-angeles-2028-3wMfNf1ci1.jpg
Leo Rolly/Bagas Maulana Juara Korea Open 2024, PBSI Optimistis Tatap Olimpiade Los Angeles 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/40/3057784/kenapa-leo-rolly-carnando-dan-bagas-maulana-dijuluki-manusia-silver-ini-alasannya-Ri1PHQgedm.jpeg
Kenapa Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana Dijuluki Manusia Silver? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057269/leo-bagas-saling-lempar-pujian-usai-juarai-korea-open-2024-jqe1KWKve1.jpg
Leo/Bagas Saling Lempar Pujian Usai Juarai Korea Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057166/juara-korea-open-2024-bareng-leo-rolly-bagas-maulana-lega-lepas-julukan-manusia-silver-AdwU3J7Ca8.jpeg
Juara Korea Open 2024 Bareng Leo Rolly, Bagas Maulana Lega Lepas Julukan Manusia Silver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057142/profil-leo-rolly-carnando-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-yang-kalahkan-juara-bwf-world-championships-2023-LeWZaF2oFb.jpeg
Profil Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Juara Korea Open 2024 yang Kalahkan Juara BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/40/3057130/breaking-news-leo-rolly-bagas-maulana-juara-korea-open-2024-xLzodOJTj1.jpg
Breaking News: Leo Rolly/Bagas Maulana Juara Korea Open 2024!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement