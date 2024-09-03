Leo/Bagas Juarai Korea Open 2024, Aryono Miranat Ingatkan Pemainnya Agar Tak Cepat Puas

PASANGAN ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin diminta tak cepat puas usai menjadi juara di ajang Korea Open 2024. Hal itu disampaikan kepala pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat.

Perombakan dilakukan oleh Aryono pada dua pasangan ganda putra Pelatnas PBSI setelah pagelaran Olimpiade 2024 sebagai penyegaran. Leo/Bagas menjadi duet baru dan pasangan lama mereka masing-masing, Daniel Marthin dan Muhammad Shohibul Fikri, juga membentuk partner baru.

Hasilnya pun sangat memuaskan. Leo/Bagas dan Daniel/Fikri sukses melanggang sampai semifinal dalam debut mereka di Japan Open 2024 dua pekan lalu. Selepas itu, mereka saling bertemu di semifinal Korea Open 2024 pada Sabtu, 31 Agustus 2024 di mana Leo/Bagas keluar sebagai pemenang derbi Indonesia itu dengan skor 21-9 dan 21-14.

Bahkan, Leo/Bagas berhasil naik podium pertama di turnamen Super 500 tersebut. Mereka membungkam unggulan pertama yang merupakan jagoan tuan rumah dan juara dunia 2023, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, di final dengan skor 18-21, 21-9 dan 21-8.

Aryono pun bersyukur dengan hasil apik yang didapat oleh Leo/Bagas dan Daniel/Fikri dalam dua turnamen pertama mereka. Rotasi yang dilakukannya terbukti sukses.

“Puji syukur dan berterima kasih dengan hasil di turnamen Korea Open ini. Dari turnamen ini menghasilkan Bagas/Leo menjadi juara dan Fikri/Daniel sampai babak semifinal. Pekan sebelumnya di Japan Open kedua pasangan ini menjadi semifinalis,” kata Aryono dikutip dari rilis PBSI, Senin (2/9/2024).