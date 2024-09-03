Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kenapa Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana Dijuluki Manusia Silver? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |00:12 WIB
Kenapa Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana Dijuluki Manusia Silver? Ini Alasannya
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dijuluki manusia silver karena alasan berikut ini (Foto: PBSI)
A
A
A

KENAPA Leo Rolly Carnando dan Bagas Maulana dijuluki sebagai manusia silver? Ternyata ini alasannya.

Kabar bahagia datang dari pasangan ganda putra baru Indonesia, Leo Carnando/Bagas Maulana. Sebab, pasangan yang debut di ajang Japan Open 2024 ini baru saja sukses keluar sebagai juara di Korean Open 2024.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana juara Korea Open 2024 (Foto: PBSI)

Bertanding di Mokpo Indoor Stadium, Mokpo, Korea Selatan, Minggu 1 September 2024, Leo/Bagas berhasil mengalahkan ganda putra andalan tuan rumah, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae. Meski kecolongan di game pertama, mereka sukses menang lewat rubber game dengan skor 18-21, 21-9, 21-8.

Kemenangan ini tentu sangat berarti bagi Indonesia. Sebab, dari berbagai ajang terakhir prestasi olahraga bulu tangkis Indonesia sangat mengecewakan. Apalagi di sektor ganda putra, Indonesia baru ini meraih gelar pada 2024.

Selain untuk Indonesia, kemenangan di Korea Open 2024 juga sangat spesial bagi Leo Carnando dan Bagas Maulana. Terlebih bagi Bagas, kemenangan ini membuatnya melepas julukan manusia silver.

Bagi yang belum tahu, Bagas sejak tahun lalu memang mendapat julukan sebagai manusia silver. Hal ini disebabkan karena bersama tandemnya yang sebelumnya, Muhammad Shohibul Fikri, mereka selalu kalah di babak final dan hanya meraih posisi runner up.

Total, ada setidaknya empat turnamen di mana Bagas Maulana hanya mampu meraih medali perak. Oleh sebab itu, julukan manusia silver terasa sangat pas disematkan oleh para pecinta bulu tangkis Tanah Air padanya.

