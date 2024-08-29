Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cetak Sejarah! Somkiat Chantra Jadi Pembalap Pertama Thailand yang Tampil di MotoGP, Usai Resmi Dikontrak LCR Honda di MotoGP 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |19:20 WIB
Cetak Sejarah! Somkiat Chantra Jadi Pembalap Pertama Thailand yang Tampil di MotoGP, Usai Resmi Dikontrak LCR Honda di MotoGP 2025
Somkiat Chantra resmi promosi ke MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Thailand, Somkiat Chantra, cetak sejarah. Somkiat Chantra resmi promosi ke MotoGP 2025 usai resmi dikontrak LCR Honda.

Dengan begitu, Chantra membukukan sebuah sejarah baru. Dia menjadi pembalap asal pertama Thailand yang mentas di ajang MotoGP.

Somkiat Chantra

Selain itu, rider berusia 25 tahun tersebut menjadi pembalap asal Asia Tenggara kedua yang berkompetisi di MotoGP. Sebelumnya, ada pembalap Malaysia, Hafizh Syahrin, yang berada di tim Tech3 pada musim 2018 dan 2019.

“Hari ini, IDEMITSU Honda LCR dengan bangga mengumumkan babak selanjutnya dari perjalanan yang solid ini. Pembalap Thailand Somkiat Chantra, seorang talenta menjanjikan di dunia MotoGP, akan bergabung dengan IDEMITSU Honda LCR pada tahun 2025,” tulis pernyataan resmi MotoGP, Kamis (29/8/2024).

1 2
