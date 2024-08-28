Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Leli Marlina dan Muhammad Fadli Imammuddin Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Opening Ceremony Paralimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:46 WIB
Leli Marlina dan Muhammad Fadli Imammuddin Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Opening Ceremony Paralimpiade Paris 2024
Leli Marlina dan Muhammad Fadli Imammuddin. (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

LELI Marlina dan Muhammad Fadli Imammuddin jadi pembawa bendera Indonesia di opening ceremony Paralimpiade Paris 2024. Opening ceremony Paralimpiade Paris 2024 sendiri akan digelar pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 01.00 WIB.

Leli Marlina merupakan satu-satunya atlet para tenis meja yang tampil pada Paralimpiade Paris 2024. Sementara Muhammad Fadli, dia merupakan satu-satunya atlet para balap sepeda yang lolos pada ajang empat tahunan ini.

Muhammad Fadli Imammuddin

Ditunjuk sebagai pembawa bender saat defile kontingen Merah Putih di opening ceremony Paralimpiade Paris 2024, Leli merasa bangga. Kesempatan ini menambah percaya dirinya untuk berprestasi pada cabor para tenis meja.

"Ini merupakan momen yang sangat spesial untuk saya dan saya merasa sangat bangga karena dapat mewakili Indonesia di Paralimpiade Paris ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat negara kita bangga," ucap Leli Marlina, dalam keterangan pers NPC Indonesia, Rabu (29/8/2024).

