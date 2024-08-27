Debut di Paralimpiade Paris 2024, Maulana Rifky Kejar Personal Best

PARIS - Maulana Rifky Yavianda akan tampil untuk pertama kalinya di Paralimpiade Paris 2024. Berstatus sebagai debutan, ia tak mematok target muluk-muluk melainkan hanya catatan waktu terbaik (personal best).

Kontingen Indonesia meloloskan tiga atlet para renang pada ajang Paralimpiade 2024. Jendi Pangabean dan Syuci Indriani masih konsisten masuk dalam daftar sejak Paralimpiade 2016.

Jendi akan turun pada nomor 100 meter gaya punggung klasifikasi S9. Sedangkan, Syuci Indriani akan turun pada nomor 100 meter gaya kupu-kupu klasifikasi S14.

Lalu ada Rifky yang merupakan atlet para renang andalan Indonesia. Namanya harum setelah bersinar di Asian Para Games 2022 dengan menyumbang dua emas dan satu perak.

Untuk perjalanan pertamanya di Paralimpiade ini, Rifky akan turun pada nomor 100 meter gaya punggung klasifikasi S12 dan 100 meter gaya bebas klasifikasi S12. Berstatus sebagai debutan, ia mengungkapkan targetnya adalah memecahkan catatan waktu pribadi dan bisa mencapai partai final.

"Saya diberi target pada Paralimpiade ini untuk bisa pecah personal best time dan masuk final. Di sini musuh-musuhnya, acuan waktunya memang tajam-tajam," kata Rifky dalam rilis NPC Indonesia, Selasa (27/8/2024).

Pria berusia 22 tahun itu punya potensi memecahkan rekor pribadinya di Paris La Defense Arena. Hal itu tak lepas dari pencapaian di multi event sebelumnya di Asia.