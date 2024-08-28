Advertisement
SPORT LAIN

Tim Para Atletik Indonesia Targetkan 1 Medali Perunggu di Paralimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |01:40 WIB
Tim Para Atletik Indonesia Targetkan 1 Medali Perunggu di Paralimpiade Paris 2024
Sapto Yogo Purnomo menjadi tumpuan harapan tim para atletik Indonesia meraih medali di Paralimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@saptoyogopurnomo)
PARIS – Tim Para Atletik Indonesia menargetkan satu medali perunggu di Paralimpiade Paris 2024. Sang pelatih, Purwo Adi Sanyoto, menilai itu merupakan hasil realistis yang bisa dicapai anak buahnya.

Para Atletik Indonesia mempunyai lima atlet yang lolos ke Paralimpiade 2024. Sang bintang, Saptoyogo Purnomo, masih menjadi andalan di nomor 100 meter dan 200 meter putra klasifikasi T37.

Sapto Yogo Purnomo

Selain Saptoyogo, Tim Merah-Putih memiliki Karisma Evi Tiarani (100 meter T42 putri), Ni Made Arianti Putri (100 meter T12 putri), dan Partin (100 meter T42 putra) di nomor lari. Kemudian, ada Fauzi Purwo Laksono yang mentas di nomor Lempar Lembing F57 putra.

Dengan kekuatan tim yang ada saat ini, Purwo Adi menyebut target realistis yang bisa dicapai Indonesia dari cabang olahraga (cabor) para atletik di Parlimpiade 2024 adalah satu medali perunggu. Meski begitu, ia berharap hasilnya bisa lebih dari target.

"Target realistis pada Paralimpiade kali ini satu medali perunggu, tetapi mudah-mudahan bisa melesat ke atas," kata Purwo Adi Sanyoto dikutip dari rilis NPC Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Saptoyogo bisa dibilang menjadi harapan terbesar Indonesia untuk meraih medali perunggu di Paralimpiade 2024. Sebab, pada edisi Paralimpiade Tokyo 2020, ia memperoleh medali perunggu di nomor 100 meter T37.

Kala itu, atlet berusia 25 tahun tersebut mencatatkan waktu 11,32 detik. Ia hanya kalah dari wakil Amerika Serikat, Nick Mayhugh (10,95 detik), dan Andrey Vdovin dari Rusia (11,18 detik).

