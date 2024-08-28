Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Miris Liu Yu Chen, Putra Sulung Hendra Setiawan Nyaris Makan Ulat di Indonesia Open 2023 hingga Bikin Media China Kesal

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |21:02 WIB
Kisah Miris Liu Yu Chen, Putra Sulung Hendra Setiawan Nyaris Makan Ulat di Indonesia Open 2023 hingga Bikin Media China Kesal
Liu Yu Chen bersama Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

KISAH miris Liu Yu Chen akan diulas dalam artikel ini. Pebulu tangkis yang dijuluki putra sulung Hendra Setiawan itu diketahui nyaris makan ulat di Indonesia Open 2023. Insiden ini pun sampai membuat media China kesal.

Liu Yu Chen telah menjadi salah satu pebulu tangkis andalan China di sektor ganda putra dalam beberapa tahun terakhir. Dia pun kerap diturunkan dalam berbagai ajang bergengsi, termasuk dalam turnamen berlevel Super 1000 yang digelar di Tanah Air, yakni Indonesia Open, pada 2023.

Liu Yu Chen

Dalam ajang itu, Liu Yu Chen tampil bersama Ou Xuanyi. Tetapi, perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar usai kalah dari wakil Jepang, Akira Koga/Taichi Saito, dengan skor 21-18, 22-24, dan 16-21.

Selain harus angkat koper lebih awal, Liu Yu Chen juga jadi sorotan karena mengalami momen tak biasa kala berlaga di Indonesia Open 2023. Momen ini terjadi di luar lapangan.

Tepatnya, Liu Yu Chen mengalami insiden kurang mengenakkan kala hendak menyantap makanan. Dia mendapati sebuah ulat ada di makanannya.

Insiden itu tepatnya terjadu di gelaran hari kedua Indonesia Open 2023 pada 14 Juni 2023. Usai mengalahkan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, Liu Yu Chen yang hendak manyantap makanan malah menemukan ulat yang berukuran cukup besar di makanan yang dipesannya.

Halaman:
1 2
