Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kenapa Pebulu Tangkis China Liu Yu Chen Disebut Putra Sulung Hendra Setiawan? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |22:22 WIB
Kenapa Pebulu Tangkis China Liu Yu Chen Disebut Putra Sulung Hendra Setiawan? Ini Alasannya
Liu Yu Chen kerap disebut anak sulung Hendra Setiawan, ini alasannya (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)
A
A
A

KENAPA pebulu tangkis Liu Yu Chen disebut putra sulung Hendra Setiawan? Ini alasannya!

Nama pebulu tangkis ganda putra China, Liu Yu Chen, belum lama ini menuai sorotan dari pencinta bulu tangkis di seluruh dunia. Bagaimana tidak, di usia 29 tahun saat performanya masih sangat optimal, ia secara tiba-tiba memutuskan untuk pensiun.

Liu Yu Chen berfoto bersama Hendra Setiawan dan keluarganya (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)

Yu Chen pensiun setelah gagal total di ajang Olimpiade Paris 2024. Tampil sebagai salah satu wakil andalan China, ia bersama Ou Xuan Yi gagal untuk lolos dari babak fase grup.

Dalam pengakuannya, Yu Chen mengaku dirinya sejatinya sudah ingin pensiun sejak meraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020. Namun, ia tunda karena masih ada hasrat untuk meraih gelar lebih banyak.

“Saya bisa melakukannya (pensiun)! Saya juga memiliki ide untuk pensiun bersama Li Junhui ketika saya memenangkan medali perak di Tokyo, tetapi saya tidak dapat menahan napas ini,” ujar Yu Chen, dikutip dari NetEase, Senin (26/8/2024).

“Saya merasa masih bisa berdiri di lapangan ini dan terus berjuang selama tiga tahun tidak lama atau pendek,” imbuhnya.

Namun setelah perjuangannya, Yu Chen akhirnya mantap pensiun pasca Olimpiade Paris 2024 ini. Ia merasa jika dirinya ingin hidup lebih damai dan tidak lagi ingin mengkonsumsi obat pereda rasa sakit.

“Ketika (Olimpiade) Paris berakhir, impian saya benar-benar berakhir. Dalam kata-kata Saudara Bao: Saya tidak punya waktu lagi. Tubuh saya benar-benar kelebihan beban. Saya tidak ingin lagi meminum obat penghilang rasa sakit untuk tampil baik dalam permainan,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187874/jonatan_christie-i0gO_large.jpg
Jelang BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie Dihadapkan Tantangan Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187834/jonatan_christie-tYv3_large.jpg
Usai Tinggalkan Pelatnas PBSI, Jonatan Christie Resmi Gabung Skuad Sabar/Reza dan Christian Adinata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187762/hendra_setiawan_dan_liu_yu_chen-wPLz_large.jpg
Kisah Lucu Istri Hendra Setiawan Bongkar Alasan Tak Hadiri Pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong: Bapakmu Super Sibuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187730/siti_fadia_silva_ramadhanti-C8xY_large.jpg
Viral Disebut Ingin Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siti Fadia Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187477/ye_zhaoying-KmOa_large.jpg
Kisah Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dihapus dari Sejarah China Gara-Gara Pengakuan Kontroversial Olimpiade
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement