Kenapa Pebulu Tangkis China Liu Yu Chen Disebut Putra Sulung Hendra Setiawan? Ini Alasannya

Nama pebulu tangkis ganda putra China, Liu Yu Chen, belum lama ini menuai sorotan dari pencinta bulu tangkis di seluruh dunia. Bagaimana tidak, di usia 29 tahun saat performanya masih sangat optimal, ia secara tiba-tiba memutuskan untuk pensiun.

Yu Chen pensiun setelah gagal total di ajang Olimpiade Paris 2024. Tampil sebagai salah satu wakil andalan China, ia bersama Ou Xuan Yi gagal untuk lolos dari babak fase grup.

Dalam pengakuannya, Yu Chen mengaku dirinya sejatinya sudah ingin pensiun sejak meraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020. Namun, ia tunda karena masih ada hasrat untuk meraih gelar lebih banyak.

“Saya bisa melakukannya (pensiun)! Saya juga memiliki ide untuk pensiun bersama Li Junhui ketika saya memenangkan medali perak di Tokyo, tetapi saya tidak dapat menahan napas ini,” ujar Yu Chen, dikutip dari NetEase, Senin (26/8/2024).

“Saya merasa masih bisa berdiri di lapangan ini dan terus berjuang selama tiga tahun tidak lama atau pendek,” imbuhnya.

Namun setelah perjuangannya, Yu Chen akhirnya mantap pensiun pasca Olimpiade Paris 2024 ini. Ia merasa jika dirinya ingin hidup lebih damai dan tidak lagi ingin mengkonsumsi obat pereda rasa sakit.

“Ketika (Olimpiade) Paris berakhir, impian saya benar-benar berakhir. Dalam kata-kata Saudara Bao: Saya tidak punya waktu lagi. Tubuh saya benar-benar kelebihan beban. Saya tidak ingin lagi meminum obat penghilang rasa sakit untuk tampil baik dalam permainan,” katanya.