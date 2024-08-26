Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PON XXI Aceh-Sumut 2024: Keindahan Danau Toba Siap Sambut Peserta dan Tamu

Yudha Bahar , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |01:23 WIB
PON XXI Aceh-Sumut 2024: Keindahan Danau Toba Siap Sambut Peserta dan Tamu
Disbudparekraf Pemprov Sumut, Zumri Sulthony, memastikan Danau Toba siap untuk menyambut tamu dan peserta PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: MPI/Yudha Bahar)




MEDAN PON XXI Aceh-Sumut 2024 hanya tinggal beberapa pekan lagi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara yakin daerahnya sudah siap menyambut peserta dan tamu, terutama di kawasan-kawasan wisata seperti Danau Toba.

Sejumlah persiapan menyongsong PON XXI 2024 semakin dikebut. Momen ini juga dimanfaatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf RI) untuk untuk menarik minat wisatawan lokal mau pun mancanegara.

Danau Toba

Kepala Disbudparekraf Sumut, Zumri Sulthony mengatakan, perhelatan PON di wilayahnya akan diselenggarakan di 10 kabupaten dan kota. Beberapa di antaranya adalah destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba yang akan menjadi venue cabang olah raga ski air dan volly pasir.

“Kita tahu tempat perhelatan PON ada 10 kabupaten kota di mana beberapa di antaranya bertempat di destinasi wisata unggulan Sumatra Utara. Tentu kami punya seperti Danau Toba,” kata Zumri kepada awak media, Senin (26/8/2024).

“Teman-teman di kabupaten sudah sangat siap menerima tamu-tamu yang akan mengikuti PON di Sumatra Utara,” imbuhnya.

Zumri menambahkan, pihaknya telah Disbudparekraf juga telah memberikan sosialisasi terkait pelayanan atau hospitality. Sebab, hal itu dapat menambah kenyamanan wisatawan di Sumatra Utara.

