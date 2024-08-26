Kisah Miris Anders Antonsen, Pebulutangkis Denmark yang Putuskan Pecat sang Pelatih Gara-Gara Main Judi

KISAH miris Anders Antonsen, tunggal putra Denmark yang putuskan pecat Joachim Persson sebagai pelatih akan dibahas Okezone. Antonsen memecat sang pelatih usai kedapatan main judi.

Keputusan Antonsen untuk mengakhiri kerjasama dengan Persson jelas bukan hal mudah. Terlebih sang pelatih juga yang mambantunya bangkit dari keterpurukan akibat cedera.

Namun, tanggung jawab moral sebagai pebulu tangkis profesional membuat Antonsen memilih untuk memutus ikatan kerja dengan Persson. Juara Malaysia Open 2024 itu pun mengumumkan pemecatan sang pelatih di akun media sosial pribadinya.

"Halo semua. Saya mengakhiri perjanjian kepelatihan saya dengan Joachim dengan segera. Saya telah mencoba mencari cara untuk mengkomunikasikan pesan ini yang tidak mudah," tulis Antonsen dalam keterangan melalui akun media sosialnya

"Joachim dan saya merupakan konstelasi pemain/pelatih yang sukses dan oleh karena itu keputusan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Untuk menghindari spekulasi yang tidak perlu dan media yang mencari-cari jawaban, saya ingin menceritakan kisah ini apa adanya," lanjut Antonsen.

"Suatu hari secara kebetulan saya melihat pelatih saya memasang taruhan pada salah satu pertandingan yang sedang berlangsung di arena."

Antonsen jelas tidak ingin terseret ikut dalam kasus sang pelatih. Tunggal putra asal Denmark itu pun tidak lagi didampingi Persson pada Japan Open 2024 kemarin.

"Sebagai seorang pelatih dari seorang pemain yang berkompetisi di BWF, hal ini merupakan sebuah pelanggaran.Sebagai pemain yang bertanding di BWF, Anda berkewajiban untuk melaporkan perilaku tersebut segera setelah Anda mengetahuinya," sambung Antosen.

"Jika tidak melaporkan informasi tersebut, maka akan menjadi pelanggaran terhadap kode etik BWF. Saya ingin menjauhkan diri dari perilaku ini dan oleh karena itu satu-satunya pilihan adalah melaporkan dan mengakhiri perjanjian kita," tukasnya.