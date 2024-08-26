Ambisi Marc Marquez Ingin Raih 2 Gelar Juara Dunia untuk Permalukan Valentino Rossi

Marc Marquez berambisi meraih dua titel juara dunia lagi untuk permalukan Valentino Rossi (Foto: X/@GresiniRacing)

AMBISI Marc Marquez ingin raih dua gelar juara dunia untuk permalukan Valentino Rossi menarik untuk diulas. Sebab, pendapat itu disampaikan oleh sesama pembalap yakni Alex Hofmann.

Marquez hingga kini telah menyabet enam gelar juara dunia MotoGP sejak debut pada 2013. Pria asal Spanyol itu sanggup menjadi yang terbaik pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Sementara itu, Rossi mengoleksi tujuh titel juara dunia MotoGP sejak debut pada 2001. Legenda hidup balap motor itu menjadi juara pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Itu artinya, Marquez hanya berjarak satu titel saja untuk menyamai idola masa kecilnya. Sayangnya, The Baby Alien sudah gagal mencobanya sejak 2020 hingga 2023 usai cedera parah.

Namun, ambisi Marquez untuk menjadi juara dunia masih berkobar. Buktinya, ia meninggalkan Honda yang telah dibelanya sejak 2013 demi menjajal motor Ducati bersama Gresini Racing di MotoGP 2024.

Bahkan, tahun depan, Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo dan menggunakan motor Desmosedici GP terbaru yang selalu kompetitif. Hal itu dianggap oleh Hofmann sebagai ambisi untuk mempermalukan Rossi!