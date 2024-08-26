Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ambisi Marc Marquez Ingin Raih 2 Gelar Juara Dunia untuk Permalukan Valentino Rossi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:18 WIB
Ambisi Marc Marquez Ingin Raih 2 Gelar Juara Dunia untuk Permalukan Valentino Rossi
Marc Marquez berambisi meraih dua titel juara dunia lagi untuk permalukan Valentino Rossi (Foto: X/@GresiniRacing)
A
A
A

AMBISI Marc Marquez ingin raih dua gelar juara dunia untuk permalukan Valentino Rossi menarik untuk diulas. Sebab, pendapat itu disampaikan oleh sesama pembalap yakni Alex Hofmann.

Marquez hingga kini telah menyabet enam gelar juara dunia MotoGP sejak debut pada 2013. Pria asal Spanyol itu sanggup menjadi yang terbaik pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Marc Marquez dan Valentino Rossi

Sementara itu, Rossi mengoleksi tujuh titel juara dunia MotoGP sejak debut pada 2001. Legenda hidup balap motor itu menjadi juara pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Itu artinya, Marquez hanya berjarak satu titel saja untuk menyamai idola masa kecilnya. Sayangnya, The Baby Alien sudah gagal mencobanya sejak 2020 hingga 2023 usai cedera parah.

Namun, ambisi Marquez untuk menjadi juara dunia masih berkobar. Buktinya, ia meninggalkan Honda yang telah dibelanya sejak 2013 demi menjajal motor Ducati bersama Gresini Racing di MotoGP 2024.

Bahkan, tahun depan, Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo dan menggunakan motor Desmosedici GP terbaru yang selalu kompetitif. Hal itu dianggap oleh Hofmann sebagai ambisi untuk mempermalukan Rossi!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement