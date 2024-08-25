Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Langsung Tembus Semifinal saat Debut di Japan Open 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |09:55 WIB
Reaksi Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Langsung Tembus Semifinal saat Debut di Japan Open 2024
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

YOKOHAMA – Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, bereaksi usai jalani debut di Japan Open 2024. Bisa langsung tembus babak semifinal saat debut, Fikri/Daniel enggan berpuas diri karena merasa masih banyak yang perlu dievaluasi.

“Kami sebagai pasangan baru sudah empat kali main di sini (Japan Open 2024). Rasanya tetap banyak yang harus dievaluasi lagi,” kata Daniel, dilansir dari rilis PBSI, Minggu (25/8/2024).

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin

“Di sini hasilnya cukup baik bisa sampai semifinal, tetapi kami tetap tidak boleh puas. Harus diperbaiki masing-masing agar bisa lebih kompak lagi,” tambahnya.

Mantan duet Fikri/Daniel yang juga menjalani debut di Japan Open 2024, yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, juga terhenti di semifinal. Mereka takluk di tangan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dengan skor 19-21 dan 17-21.

Pada pekan depan, kedua pasangan itu bakal lanjut mentas di ajang Korea Open 2024. Fikri/Daniel pun bertekad untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi agar bisa meraih hasil yang lebih baik pula.

“Untuk menghadapi Korea Open pekan depan, harus dipersiapkan fisik dan mentalnya. Kami harus dipersiapkan lebih baik lagi,” jelas Daniel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054840/kisah-pebulutangkis-alex-lanier-bocah-ajaib-19-tahun-dapat-ucapan-selamat-dari-viktor-axelsen-usai-juara-japan-open-2024-Oa9YB2LJDb.jpg
Kisah Pebulutangkis Alex Lanier, Bocah Ajaib 19 tahun Dapat Ucapan Selamat dari Viktor Axelsen usai Juara Japan Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/40/3054356/5-pebulutangkis-top-dunia-yang-jadi-korban-bocah-ajaib-19-tahun-alex-lanier-di-japan-open-2024-nomor-1-chou-tien-chen-nskHDBTULN.jpg
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Bocah Ajaib 19 Tahun Alex Lanier di Japan Open 2024, Nomor 1 Chou Tien Chen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054048/hasil-lengkap-final-japan-open-2024-remaja-19-tahun-juara-akane-yamaguchi-selamatkan-wajah-tuan-rumah-YAeARHPXIR.jpg
Hasil Lengkap Final Japan Open 2024: Remaja 19 Tahun Juara, Akane Yamaguchi Selamatkan Wajah Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054033/juara-japan-open-2024-alex-lanier-lanjutkan-dominasi-viktor-axelsen-sang-kampiun-olimpiade-dari-eropa-cT1ktOl9Ks.jpg
Juara Japan Open 2024, Alex Lanier Lanjutkan Dominasi Viktor Axelsen sang Kampiun Olimpiade dari Eropa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3054016/profil-alex-lanier-bocah-19-tahun-juara-japan-open-2024-yang-tumbangkan-sederet-unggulan-seperti-shi-yu-qi-hingga-chou-tien-chen-bL24IpnTj3.jpg
Profil Alex Lanier, Bocah 19 Tahun Juara Japan Open 2024 yang Tumbangkan Sederet Unggulan seperti Shi Yu Qi hingga Chou Tien Chen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/40/3053985/kata-leo-rolly-bagas-maulana-soal-debut-gemilang-di-japan-open-2024-hasilnya-lumayan-tapi-tetap-harus-kerja-keras-q5x4ZLVEXB.jpg
Kata Leo Rolly/Bagas Maulana soal Debut Gemilang di Japan Open 2024: Hasilnya Lumayan, tapi Tetap Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement