Reaksi Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Langsung Tembus Semifinal saat Debut di Japan Open 2024

YOKOHAMA – Ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin, bereaksi usai jalani debut di Japan Open 2024. Bisa langsung tembus babak semifinal saat debut, Fikri/Daniel enggan berpuas diri karena merasa masih banyak yang perlu dievaluasi.

“Kami sebagai pasangan baru sudah empat kali main di sini (Japan Open 2024). Rasanya tetap banyak yang harus dievaluasi lagi,” kata Daniel, dilansir dari rilis PBSI, Minggu (25/8/2024).

“Di sini hasilnya cukup baik bisa sampai semifinal, tetapi kami tetap tidak boleh puas. Harus diperbaiki masing-masing agar bisa lebih kompak lagi,” tambahnya.

Mantan duet Fikri/Daniel yang juga menjalani debut di Japan Open 2024, yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, juga terhenti di semifinal. Mereka takluk di tangan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dengan skor 19-21 dan 17-21.

Pada pekan depan, kedua pasangan itu bakal lanjut mentas di ajang Korea Open 2024. Fikri/Daniel pun bertekad untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi agar bisa meraih hasil yang lebih baik pula.

“Untuk menghadapi Korea Open pekan depan, harus dipersiapkan fisik dan mentalnya. Kami harus dipersiapkan lebih baik lagi,” jelas Daniel.