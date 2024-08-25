Evaluasi Debut 2 Ganda Putra Baru Indonesia Fikri/Daniel dan Leo/Bagas di Japan Open 2024, Aryono Miranat: Pencapaian yang Bagus

EVALUASI debut 2 ganda putra baru Indonesia dilakukan sang pelatih, Aryono Miranat, usai Japan Open 2024. Dia menilai debut Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana sudah bagus.

Aryono menilai pencapaian dua pasangan baru tersebut di Japan Open 2024 sudah bagus. Meski masih ada kekurangan, tetapi ia senang karena kedua pasangan baru itu memiliki komunikasi baik.

"Dua wakil ganda putra bisa lolos ke semifinal Japan Open 2024 merupakan pencapaian yang cukup bagus. Mereka baru pertama kali dipasangkan,” ucap Aryono, dikutip dari keterangan pers PBSI, Minggu (25/8/2024).

“Hanya masih ada kekurangan-kekurangan. Karena antara latihan dan pertandingan itu lain," lanjutnya.

"Tetapi saya lihat kedua pasangan ini sudah bisa saling mengisi. Dari segi komunikasi juga baik. Tentu saja tetap masih ada kekurangannya," jelas Aryono.

"Segi kekurangannya masih sering terlambat kapan seorang pemain harus bergerak ke depan atau ke belakang. Rotasinya belum bagus dan masih harus diperbaiki," lanjutnya.