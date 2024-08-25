Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Budisatrio Djiwandono Daftar Jadi Calon Ketum PP Perbasi 2024-2028

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |01:35 WIB
Budisatrio Djiwandono Daftar Jadi Calon Ketum PP Perbasi 2024-2028
Budisatrio Djiwandono resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PP Perbasi (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
JAKARTA – Anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono, ikut meramaikan bursa pemilihan Ketua Umum (Ketum) PP Perbasi periode 2024-2028. Keponakan Prabowo Subianto itu mengambil formulir pendaftaran secara langsung pada Jumat 23 Agustus 2024 di Kantor Perbasi di GBK Arena, Senayan, Jakarta.

Kedatangan Budi pun disambut oleh Ketua Tim Penjaringan, Setia Dharma Madjid. Ia datang dengan ditemani oleh tiga Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Perbasi, yakni Muhammad Salahuddin (NTB), Kelvin H. Winata (Papua Barat) dan Purnama Setia Budi (Aceh).

Perbasi

Selain Budisatrio, sejauh ini ada satu orang lainnya yang mengambil formulir pendaftaran tersebut secara langsung, yaitu Yos Paguno. Batas akhir pengambilan formulir pendaftaran Ketum PP Perbasi 2024-2028 adalah pada Jumat 23 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

Budisatrio pun membeberkan sedikit visinya jika diberi kesempatan memimpin Perbasi. Salah satunya adalah mengembangkan bola basket di Indonesia agar semakin banyak pula pahlawan-pahlawan bola basket Tanah Air.

Selain itu, pria berusia 42 tahun tersebut juga ingin mengerjakan beberapa sektor. Ia ingin lebih serius dalam pembinaan usia dini, kompetisi berjenjang hingga peningkatan prestasi Timnas Basket Indonesia.

“Saya punya cita-cita agar pahlawan basket Indonesia kedepan semakin banyak. Saya cinta olahraga dan insan basket. Jadi, semoga yang saya cita-citakan dan niat saya ini, terus bersama-sama mengembangkan olahraga basket,” kata Budisatrio dalam konferensi pers setelah mengambil formulir, Minggu (25/8/2024).

